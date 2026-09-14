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Σερβία: Κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου το φοιτητικό κίνημα – Κατέθεσε ψηφοδέλτιο
Ειδήσεις
23:00 - 14 Σεπ 2026

Σερβία: Κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου το φοιτητικό κίνημα – Κατέθεσε ψηφοδέλτιο

Reporter.gr Newsroom
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Το ψηφοδέλτιο με το οποίο θα συμμετάσχει στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου κατέθεσε τη Δευτέρα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Σερβίας το φοιτητικό κίνημα, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδό του στην εκλογική διαδικασία.

Η εκλογική λίστα φέρει την ονομασία «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές θα νικήσουν» και συνοδεύεται από χιλιάδες υπογραφές πολιτών. Η σερβική εκλογική νομοθεσία προβλέπει ότι για τη συμμετοχή ενός κόμματος, συνασπισμού ή ομάδας πολιτών στις εκλογές απαιτούνται τουλάχιστον 10.000 επικυρωμένες υπογραφές ενήλικων πολιτών.

Πορεία με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών

Οι φοιτητές παρέδωσαν τις απαιτούμενες υπογραφές πραγματοποιώντας πορεία προς την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε συμβολικά από την πρυτανεία του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες, που υποδέχθηκαν την κατάθεση της λίστας φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της εκλογικής νίκης των φοιτητών.

Στη λίστα περιλαμβάνονται 250 πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με το φοιτητικό κίνημα, δεν είχαν προηγούμενη κομματική ή πολιτική δραστηριότητα. Μεταξύ των υποψηφίων βρίσκεται και ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Η επίσημη προεκλογική εκστρατεία των φοιτητών αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη, οπότε και πρόκειται να παρουσιαστεί αναλυτικά το πρόγραμμα που προτείνουν για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Στις εκλογές και το κυβερνών κόμμα

Το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) κατέθεσε την Κυριακή τη δική του εκλογική λίστα στην Εκλογική Επιτροπή. Επικεφαλής της είναι ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, αναμένεται να αποχωρήσει σύντομα από το αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας.

Τη συμμετοχή του στις εκλογές έχει δηλώσει και το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβίας (SPS), το οποίο επίσης κατέθεσε ψηφοδέλτιο.

Από τις διαδηλώσεις στην εκλογική αναμέτρηση

Οι πρόωρες εκλογές πραγματοποιούνται έπειτα από περίπου δύο χρόνια έντονων αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων, στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι φοιτητές.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν μετά την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου την 1η Νοεμβρίου 2024 κατέρρευσε το στέγαστρο της εισόδου του ανακαινισμένου σταθμού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρέθηκαν καταγγελίες για διαφθορά, έλλειψη διαφάνειας, πελατειακές πρακτικές και αυταρχισμό στην άσκηση της εξουσίας. Με την απόφασή τους να κατέλθουν στις εκλογές, οι φοιτητές επιχειρούν πλέον να μεταφέρουν την πολύμηνη κοινωνική κινητοποίηση στο πολιτικό πεδίο.

Οι εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2026 θα είναι οι δωδέκατες βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στη Σερβία από το 1990, όταν θεσπίστηκε το πολυκομματικό σύστημα στη χώρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 23:29
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