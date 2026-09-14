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Δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάι - Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο
Ειδήσεις
11:40 - 14 Σεπ 2026

Δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάι - Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Reporter.gr Newsroom
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Δραπέτης θεωρείται από τις ελληνικές Αρχές ο Αλκέτ Ριζάι, αφού δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια, με την αστυνομία να τον αναζητά.  

Συναγερμός έχει σημάνει για τον βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος εμπλέκεται σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβυσσο, αφού είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, στις οποίες και δεν επέστρεψε μετά το πέρας της προθεσμίας.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η Άμεση Δράση δέχτηκε κλήση για πυροβολισμούς στο σημείο, ένα τέταρτο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9). Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί δεν βρήκαν κανέναν, παρά μόνο δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος.

Αργότερα, ενημερώθηκαν από το Κέντρο Υγείας Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για πρώτες βοήθειες ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από θραύσματα γυαλιών στον αστράγαλο και ένας 41χρονος Πακιστανός με διαμπερές τραύμα από σφαίρα στην γάμπα. Οι δύο τραυματίες, που ήταν υπάλληλοι της επιχείρησης, έδωσαν καταθέσεις, αλλά παρουσίασαν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό, όπως και ο ιδιοκτήτης του beach bar.

Τελικά, όπως κατάλαβαν οι Αρχές, το περιστατικό εκτυλίχθηκε ως εξής: Όταν έκλεισε το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική και τότε ο Αλκέτ Ριζάι με τους φίλους του, πήγαν στο πάρκινγκ και έβαλαν δυνατά μουσική από το αυτοκίνητό τους. Ο ιδιοκτήτης τους έκανε παρατήρηση φοβούμενος μήπως κληθεί η Αστυνομία.

Τότε οι άνδρες ήρθαν στα χέρια, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να τράβηξε όπλο, όπως επίσης κι ένα ακόμη αλλοδαπός που βγήκε από το μαγαζί, κι ενδεχομένως από τον εξοστρακισμό των σφαιρών τραυματίστηκαν οι δύο εργαζόμενοι.

Ο Αλκέτ Ριζάι και οι δύο φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν, ενώ από το σημείο διέφυγε και ο αλλοδαπός που επίσης αναζητείται. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθαλψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση.

Όσο για τον Αλκέτ Ριζάι, η άδεια του έληγε σήμερα το πρωί στις 8:30, ωστόσο ο ίδιος δεν επέστρεψε στη φυλακή, με την Ελληνική Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του Αλκέτ Ριζάι

Ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος γεννήθηκε στις 24 Μαΐου 1978 στο Μπαλς της Αλβανίας, είχε απασχολήσει για πρώτη φορά τις ελληνικές αρχές στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν είχε εμπλακεί σε υποθέσεις που αφορούσαν διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2003, ο Ριζάι σχεδίασε τη δολοφονία του Θανάση Κορωπιώτη, καθώς πίστευε, λανθασμένα, ότι το θύμα διατηρούσε ερωτική σχέση με τη σύντροφό του.

Η δολοφονία του Έλληνα επιχειρηματία φέρεται να έγινε εξαιτίας μιας παρεξήγησης που συνδεόταν με τα ονόματα των δύο γυναικών. Η σύντροφος του Αλκέτ Ριζάι ήταν η Οξάνα, ενώ η φίλη του Κορωπιώτη ήταν η Ροξάνα. Ο βαρυποινίτης υποστήριζε ότι δεν γνώριζε τον Έλληνα επιχειρηματία. Μια γυναίκα που συνελήφθη λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση και τον θάνατο του Κορωπιώτη κατέθεσε ότι ο Ριζάι με τους συνεργούς του την ανάγκασαν να παγιδεύσει τον Κορωπιώτη.

Ο Ριζάι έγινε γνωστός στο πανελλήνιο το 2006 όταν απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο.

Όντας δραπέτης, στις 26 Αυγούστου 2006, σκότωσε εν ψυχρώ στο Περιστέρι τον 43χρονο Κωνσταντίνο Κουτελιέρη και τον 36χρονο Ιωάννη Κάτσιο, έπειτα από εντολή ενός από τα πιο βαριά ονόματα της Greek Mafia, του Βασίλη Στεφανάκου.

Λίγες ημέρες μετά συνελήφθη, ωστόσο τον Φεβρουάριο του 2009 απέδρασε ξανά με τον ίδιο κινηματογραφικό τρόπο από τα φυλακές Κορυδαλλού και πάλι μαζί με τον Παλαιοκώστα.

Λίγους μήνες αργότερα συνελήφθη εκ νέου στο Γραμματικό, μαζί με τη σύντροφό του.

Το 2013 επιχείρησε για τρίτη φορά να δραπετεύσει, παίρνοντας ομήρους πέντε σωφρονιστικούς υπαλλήλους από τη φυλακή του Μαλανδρίνου. Ύστερα από 24 ώρες διαπραγματεύσεων, τελικά παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Σημειώνεται πως ο Ριζάι είναι καταδικασμένος δύο φορές σε ισόβια κάθειρξη από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά για τη δολοφονία των Κώστα Κουτελιέρη και Γιάννη Κάτσιου, καθώς και σε συνολική ποινή κάθειρξης 25 ετών για την απόδραση με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 12:05
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