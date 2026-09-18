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Πετρέλαιο: Αργή αποκλιμάκωση με φόντο τη μείωση των πιέσεων στην προσφορά - Στα $103 το Brent
Εμπορεύματα
13:29 - 18 Σεπ 2026

Πετρέλαιο: Αργή αποκλιμάκωση με φόντο τη μείωση των πιέσεων στην προσφορά - Στα $103 το Brent

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή (18/9), διευρύνοντας τις απώλειές τους για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς οι μειωμένες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά από τη Σαουδική Αραβία υπερισχύουν των φόβων για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν πτώση 1,40% στα 103,35 δολάρια το βαρέλι, ενώ μείωση καταγράφουν και τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) κα΄τα 0,43% στα 101,47 δολάρια ανά βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι οι τιμές αναφοράς του Brent οδεύουν προς την πρώτη εβδομαδιαία πτώση τους έπειτα από τρεις εβδομάδες.

Επισημαίνεται ότι οι άμεσες ανησυχίες για περιορισμένη προσφορά έχουν αμβλυνθεί από έναν συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων η αύξηση των φορτώσεων αργού από τη Σαουδική Αραβία μέσω του Ομάν, η αύξηση των αποθεμάτων πετρελαϊκών προϊόντων στις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και την Ευρώπη, καθώς και η ενίσχυση των εξαγωγών καυσίμων από την Κίνα, όπως δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα.

«Αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί η συνεχιζόμενη κατοχύρωση κερδών πριν από το Σαββατοκύριακο, οι τρέχουσες θεμελιώδεις συνθήκες της αγοράς δε δικαιολογούν μια παρατεταμένη πτώση κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για το Brent», πρόσθεσε ο Βάργκα.

Οι αγορές σε μεγάλο βαθμό αγνόησαν τις ανησυχίες, ακόμη και καθώς η Σαουδική Αραβία και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης αντάλλαξαν νέες επιθέσεις στα σύνορά τους την Πέμπτη, διευρύνοντας το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μονοψήφιο αριθμό, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές είχαν αυξηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, πλησιάζοντας σε υψηλά σχεδόν τεσσάρων μηνών, μετά τις πληροφορίες ότι οι φορτώσεις αργού από τον σαουδαραβικό εξαγωγικό κόμβο Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα είχαν ανασταλεί και ότι το Ριάντ ακύρωσε ορισμένες παραδόσεις προς την Ευρώπη, μετά την πρόκληση ζημιών στον αγωγό East-West από επίθεση την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, οι τιμές αποκλιμακώθηκαν έκτοτε, μετά τις πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να αποκαταστήσει περίπου το ήμισυ της δυναμικότητας του αγωγού East-West μέσα σε λίγες ημέρες. Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters έχουν δώσει διαφορετικές εκτιμήσεις για τον χρόνο που θα χρειαστεί προκειμένου να επαναλειτουργήσει ο αγωγός και να αποκατασταθούν οι ροές αργού στα κανονικά επίπεδα.

Παράλληλα, οι κινεζικές εξαγωγές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 12,7% σε ετήσια βάση, με τις εξαγωγές αεροπορικών καυσίμων να καταγράφουν ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνειακών αρχών που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή. Εκτιμάται ότι η Κίνα θα συνεχίσει να χαλαρώνει τους περιορισμούς στις εξαγωγές τον Σεπτέμβριο, επιτρέποντάς της να επωφεληθεί από τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους στις αγορές του εξωτερικού.

«Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι φυσικές ροές μπορούν να ομαλοποιηθούν και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα. Εάν δούμε διατηρήσιμη βελτίωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα μέρος του γεωπολιτικού premium μπορεί να υποχωρήσει περαιτέρω», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής αναλύσεων αγοράς στην Phillip Nova.

Ωστόσο, η μεταφορά πετρελαίου στην περιοχή εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανέφερε ότι ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο χτυπήθηκε ενώ επιχειρούσε να πραγματοποιήσει «παράνομη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία μετέδωσαν την είδηση νωρίς την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν πραγματοποιήσει ειρηνευτικές συνομιλίες από την κατάρρευση μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο. Ο πόλεμος θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την επόμενη εβδομάδα, ενώ αντιπροσωπεία του Ιράν θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Νέα άνοδος στο φυσικό αέριο – Ανοδικές τάσεις στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παρουσιάζουν εκ νέου ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Παρασκευής σημειώνοντας αύξηση 3,07% στα 78,70 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, ο χρυσός κερδίζει 0,43% στα 4,418.20 δολάρια η ουγγιά, ενώ ανοδικά κινείται και το ασήμι που σημειώνει κέρδη 2,11% στα 67,49 δολάρια η ουγγιά. Αντίθετα, ο χαλκός υποχωρεί ελαφρώς σήμερα κατά 0,16% μετά το ανοδικό σερί των τελευταίων ημερών κινούμενος στα 6,6515 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά την αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,07% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1483 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχα μικρή μείωση καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,08% με την ισοτιμία στα 1,3370 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζεται αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8589 λίρα προς ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2026 - 13:31
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