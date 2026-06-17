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Πετρέλαιο: Κέρδη μετά το sell-off καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για το Ορμούζ
Εμπορεύματα
14:25 - 17 Ιουν 2026

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά το sell-off καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για το Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις την Τετάρτη 17/6, μετά από μέρες μεγάλων απωλειών καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τη συμφωνία ειρήνης ΗΠΑ–Ιράν, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με την πλήρη επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ περιόρισε περαιτέρω πτώση των τιμών.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent εμφανίζονται αυξημένα κατά 0,62%, στα 79,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται κατά 0,75%, στα 76,62 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς είχαν υποχωρήσει περίπου 5% για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση την Τρίτη, φτάνοντας σε χαμηλά τριών μηνών, λόγω προσδοκιών ότι μια συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν θα επιτρέψει την ομαλή ροή πετρελαίου μέσω των Στενών.

«Οι αγορές αφαιρούν σταδιακά το ενσωματωμένο γεωπολιτικό premium κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε η Priyanka Sachdeva, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη ⁠Phillip Nova.

«Ωστόσο, η πορεία προς την ομαλοποίηση απέχει πολύ από το να είναι απλή. Ενώ οι πολιτικές συμφωνίες προχωρούν, η φυσική ροή δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως».

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη θα επιτρέψει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων πετρελαίου μέσω των Στενών, τα οποία είχαν ουσιαστικά μπλοκαριστεί μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

«Οι αγορές πετρελαίου υποχώρησαν με την προσδοκία ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ξανανοίξουν μετά τη συμφωνία ειρήνης, αλλά οι traders ανέμεναν περισσότερες λεπτομέρειες πριν συνεχίσουν τις πωλήσεις», δήλωσε ο Hiroyuki Kikukawa, επικεφαλής στρατηγικής στη Nissan Securities Investment, θυγατρική της Nissan Securities.

Το WTI αναμένεται να παραμείνει ευμετάβλητο μέσα σε ένα εύρος περίπου 10 δολαρίων πάνω ή κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, πρόσθεσε.

Πριν από το κλείσιμο των Στενών, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχονταν από αυτά.

Οι λεπτομέρειες της προσωρινής συμφωνίας ειρήνης άρχισαν να γίνονται γνωστές την Τρίτη, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα αποκλείεται η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ενώ αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι θα επιτρέπεται στην Τεχεράνη να εξάγει πετρέλαιο μετά την υπογραφή.

Το μνημόνιο κατανόησης, που δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, παρατείνει για άλλες 60 ημέρες την εύθραυστη εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Απρίλιο, ώστε να υπάρξει περιθώριο για διαπραγματεύσεις προς μόνιμη εκεχειρία.

Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η πλήρης επιστροφή στα επίπεδα παραγωγής και διύλισης πριν τον πόλεμο μπορεί να απαιτήσει εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Το Ισραήλ έχει αποστασιοποιηθεί τόσο από την εκεχειρία του Απριλίου όσο και από τη νέα συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν, ενισχύοντας την αβεβαιότητα για τη διάρκειά της.

Ισραηλινές επιθέσεις με drones έπληξαν τρία οχήματα στο νότιο Λίβανο την Τρίτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας άλλα, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA). Ο Τραμπ προχώρησε σε σπάνια δημόσια επίπληξη προς τις στρατιωτικές τακτικές του Ισραήλ.

Η κατανάλωση αργού πετρελαίου στην Κίνα μειώθηκε κατά 9,1% τον Μάιο σε ετήσια βάση, στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν τετραετίας, γεγονός που δείχνει ότι τα διυλιστήρια χρησιμοποιούν αποθέματα εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Η έκθεση του American Petroleum Institute έδειξε ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 8,3 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα έως τις 12 Ιουνίου, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες για μείωση 4,6 εκατομμυρίων βαρελιών. Τα επίσημα στοιχεία αναμένονται από την Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης (EIA) στις 10:30 π.μ. ώρα ΗΠΑ (14:30 GMT) την Τετάρτη.

Σημαντικές απώλειες για φυσικό αέριο και χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τετάρτης, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν απώλειες κατά 1,721% στα 41,050 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός εμφανίζει μικρές απώλειες κατά 0,13% στα 4.349,17 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο και το ασήμι με απώλειες 0,17% στα 69,88 δολάρια η ουγγιά, ενώ στον αντίποδα ο χαλκός εμφανίζει άνοδο κατά 0,38% στα 6,5275 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, στα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται κατά 0,15% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1593 δολάρια προς ευρώ, ενώ άνοδο σημειώνει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,16% με την ισοτιμία στα 1,3409 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί οριακά κατά 0,02% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8647 λίρα ανά ευρώ.

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