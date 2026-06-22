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Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ
Εμπορεύματα
18:12 - 22 Ιουν 2026

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν τη Δευτέρα την επανέναρξη των πωλήσεων ιρανικού πετρελαίου έως και τις 21 Αυγούστου, έπειτα από αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως «παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη στην Ελβετία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το CNBC, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή γενική άδεια διάρκειας 60 ημερών, η οποία επιτρέπει την παραγωγή, παράδοση και πώληση ιρανικού πετρελαίου. Η άδεια θα λήξει στις 21 Αυγούστου, εκτός αν ανανεωθεί.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις, παρά τις δηλώσεις της Τεχεράνης το Σαββατοκύριακο περί κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) διευκρίνισε ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα δεν είχε τεθεί εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον Βανς, το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), ενώ ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ελεύθερη και απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ήρε την περασμένη Πέμπτη τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών. Ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια, τα οποία είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, έχουν πλέον επανενεργοποιήσει τους πομποδέκτες τους και αναχωρούν φορτωμένα με πετρέλαιο.

Πριν από την επιβολή του αμερικανικού αποκλεισμού τον Απρίλιο, το Ιράν φόρτωνε για εξαγωγή περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, με την Κίνα να αποτελεί τον βασικό προορισμό. Τον Μάιο, οι εξαγωγές είχαν περιοριστεί στα μόλις 260.000 βαρέλια ημερησίως λόγω των περιορισμών.

Η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ είχε καταρρεύσει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, καθώς οι επιθέσεις σε πλοία προκάλεσαν τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου των τελευταίων δεκαετιών. Πριν από την κρίση, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου διερχόταν από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.

Η κυκλοφορία πλοίων αυξήθηκε μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 17 Ιουνίου. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι διελεύσεις εκτοξεύθηκαν στις 35 το Σάββατο, πριν υποχωρήσουν στις 17 την Κυριακή, καθώς επικράτησε σύγχυση σχετικά με το εάν τα Στενά παρέμεναν ανοιχτά ή επρόκειτο να κλείσουν λόγω των ιρανικών απειλών.

Παρά τη βελτίωση, η κίνηση εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από τα προ της κρίσης επίπεδα, όταν περισσότερα από 100 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ιράν υποχρεούται να επιτρέπει για τις επόμενες 60 ημέρες τη διέλευση πλοίων από τα Στενά χωρίς την επιβολή διοδίων ή άλλων χρεώσεων. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, η Τεχεράνη αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με το Ομάν και τα κράτη του Κόλπου για το καθεστώς διαχείρισης του περάσματος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών στο μέλλον.

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