Ποιος κέρδισε τελικά τον πόλεμο στο Ιράν;

Πολλοί αναλυτές εκτιμούσαν στην αρχή της σημερινής σύγκρουσης ότι η επιθετική πολιτική του Τραμπ θα ανάγκαζε το τυραννικό καθεστώς της Τεχεράνης να υποκύψει στις αμερικανικές πιέσεις. Ωστόσο, τα πράγματα κύλησαν διαφορετικά.
Τι φέρεται να διασφάλισε το ιρανικό καθεστώς:
- Ξεπάγωμα κονδυλίων
- Ελάφρυνση κυρώσεων
- Άρση εμποδίων στις εξαγωγές πετρελαίου
- Σύσταση ιδιωτικού ταμείου ύψους 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας.
Όσον αφορά το τελευταίο μέτρο, ο Τραμπ φρόντισε σε άλλη μια οργισμένη του ανάρτηση στο Truth Social να διευκρινήσει ότι τα κονδύλια δεν θα είναι αμερικανικής προέλευσης.
Επιπλέον, ο Λευκός Οίκος δεν εξασφάλισε καμία σαφή δέσμευση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το οποίο βέβαια ο πλανητάρχης καυχιόταν ότι το είχε καταστρέψει στον πόλεμο των 12 ημερών το 2025.
Σημειώνουμε φυσικά ότι μόνο δεδομένη δεν πρέπει να θεωρείται η εφαρμογή της συμφωνίας, δεδομένης της αμοιβαίας καχυποψίας που επικρατεί.
Ο Τραμπ προβάλλεται συχνά ως ειρηνοποιός και ικανός deal maker. Εντούτοις, η πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή (και όχι μόνο) δεν επιβεβαιώνει κανέναν από αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
Συνεπώς ο νικητής της σύγκρουσης είναι μάλλον το ιρανικό καθεστώς, το οποίο κατάφερε να ενισχύσει την ανθεκτικότητά του.
Αλήθεια, τι να σκέφτονται στον Λευκό Οίκο που η Βικιπαίδεια έχρισε –έστω και με μια δόση επιφύλαξης– το Ιράν ως στρατηγικό νικητή της σύγκρουσης;