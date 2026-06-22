Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Πάνω και από τις 2500 μονάδες η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά με τον ΓΔ να κλείνει τελικά τη Δευτέρα (22/6) στις 2501 +1.02%.

Ο τζίρος στα 216 εκατ. ευρώ αισθητά χαμηλότερος από τα επίπεδα της Παρασκευής (454 εκ.), με σαφή υπεροχή στην αναλογία ανοδικών/καθοδικών στον FTSE (18/7) και σχετικά ισορροπημένη στο σύνολο της αγοράς (78/53).

Το Euronext Athens εξακολουθεί να κινείται στον αστερισμό των ΑΜΚ όπου πλέον την σκυτάλη έχει πάρει η ΕΛΧΑ +7,7% σε πολυετή υψηλά και εν αναμονή των απαραίτητων εγκρίσεων για την δική της ΑΜΚ ύψους 250 εκατ. Επηρεάζει έτσι θετικά και τις υπόλοιπες εισηγμένες του ομίλου, με την ΒΙΟ +4,3% και την CENER +2,9% παρά τις αποκοπές μερισμάτων και με την βοήθεια από την NBG Securities που σχεδόν διπλασιάζει την τιμή στόχο στα 28,40 (από 15,40).

Ανοδική κίνηση και από τα διυλιστήρια με τα ΕΛΠΕ +2,1% και την ΜΟΗ +2,1%, υψηλότερες τιμές στις τράπεζες με ΕΥΡΩΒ +2,1%, ΠΕΙΡ +1,3%, ΕΤΕ +1,3% και για στις κατασκευές/υποδομές με AKTR +3.8%, METLEN +1.1%, ETE +1%, ΓΕΚΤΕΡNA +2%.

Από τις μετοχές που υποχώρησαν οι μεγαλύτερες απώλειες σε OTE -1,7%, ΛΑΜΔΑ -1,2%, ALWN -1,2%, CREDIA -1,6%, ΕΥΔΑΠ -0,6%.

Υποχώρηση στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με την ΙΝΤΚΑ -4,8% λόγω της αποκοπής μερίσματος 0,18 ευρώ/μετοχή, ΟΛΠ -2,4%, ΑΔΜΗΕ -2,1%, NOVAL -1.1% , άνοδος σε ΑΛΜΥ +3,8%, ΠΛΑΘ +2,5%, ΙΝΤΕΚ +2,6% ενώ την Τετάρτη ξεκινάει η ΔΠ για τα Αττικά Πολυκαταστήματα, ΦΡΛΚ +2%.

Αντίστοιχη εικόνα και στην χαμηλή με ΔΟΜΙΚ +2,6%, ΠΑΠ +2,4%, ΦΑΙΣ +2,2%, REALCONS +2,4% στις ανοδικές και QALCO -2.1%, ΛΟΥΛΗ -0,5% στις καθοδικές.

Παραμένουν συγκεχυμένες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, με τις αγορές σε κατάσταση αναμονής (Dax +0.6%) προεξοφλώντας πάντως θετική κατάληξη.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης