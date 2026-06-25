Κάτω από το «ψυχολογικό όριο» των 4000 δολαρίων ο χρυσός

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού εξακολουθούν να κινούνται κάτω από κρίσιμα επίπεδα, καθώς η αυστηρή στάση των κεντρικών τραπεζών και οι φόβοι για τον πληθωρισμό ασκούν πιέσεις στα πολύτιμα μέταλλα. Παράλληλα, οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι οι πιθανότητες μιας ουσιαστικής ανάκαμψης στο άμεσο μέλλον είναι περιορισμένες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το CNBC, ο χρυσός στην αγορά spot κατέγραφε απώλειες 0,5% την Πέμπτη (25/6), διαπραγματευόμενος στα 3.980,79 δολάρια ανά ουγγιά, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε υποχωρήσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού πρώτου μήνα στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 0,2%, κλείνοντας στα 3.986,60 δολάρια. Από τις αρχές του έτους, ο χρυσός καταγράφει πλέον απώλειες 7,7%.

Την ίδια ώρα, πιέσεις δέχεται και το ασήμι. Η τιμή spot του ασημιού υποχωρούσε κατά 1% στα 56,86 δολάρια ανά ουγγιά το πρωί της Πέμπτης, ενώ τα συμβόλαια ασημιού παράδοσης Ιουλίου σημείωναν πτώση 1,5%, στα 57,24 δολάρια. Από την αρχή του έτους, το ασήμι έχει χάσει περίπου το 20% της αξίας του.

Η ανοδική πορεία των πολύτιμων μετάλλων χάνει δυναμική

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνεται ότι τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι κατέγραψαν εντυπωσιακές ανόδους το 2025, σημειώνοντας κέρδη 66% και 135% αντίστοιχα μέσα στη χρονιά.

Παρότι η άνοδος συνεχίστηκε και στις αρχές του 2026, στη συνέχεια η αγορά έγινε ιδιαίτερα ευμετάβλητη. Τα συμβόλαια ασημιού υπέστησαν στα τέλη Ιανουαρίου τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τη δεκαετία του 1980, ενώ ο ρόλος του χρυσού ως ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου αμφισβητήθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Φεβρουάριο.

Σε σημείωμά τους την Τετάρτη, οι αναλυτές της Macquarie ανέφεραν ότι το ενδιαφέρον των αγορών επικεντρώνεται πλέον στην πορεία του πληθωρισμού και στο κατά πόσο οι κεντρικές τράπεζες - και ιδιαίτερα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) - θα προχωρήσουν σε περαιτέρω αυστηροποίηση της πολιτικής τους για να συγκρατήσουν τις τιμές.

«Το φαινομενικό τέλος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με μια πιο επιθετική Fed, οδήγησαν σε υποχώρηση των τιμών, καθώς εξασθενεί η ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου. Παράλληλα, οι προοπτικές για υψηλότερα επιτόκια και ισχυρότερο δολάριο ενισχύονται, ενώ πλέον η αγορά έχει προεξοφλήσει πλήρως μία αύξηση επιτοκίων από τη Fed κατά το τέταρτο τρίμηνο», ανέφεραν.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές προεξοφλούν σήμερα αύξηση επιτοκίων από τη Fed έως τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και η Τράπεζα της Ιαπωνίας προχώρησαν αυτόν τον μήνα σε αύξηση επιτοκίων ως απάντηση στο ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Η Macquarie σημείωσε ακόμη ότι η πρώτη συνεδρίαση υπό τον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, είχε «επιθετικό τόνο», προσθέτοντας ότι υπό την ηγεσία του η κεντρική τράπεζα έχει τη δυνατότητα είτε να υποστηρίξει, είτε να εκτροχιάσει τις τιμές του χρυσού.

«Μετά τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που εκτιμούμε ότι θα επιβαρύνουν την παγκόσμια ανάπτυξη έως το τρίτο τρίμηνο, η μετέπειτα ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και ο κύκλος χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής αναμένεται να οδηγήσουν τις τιμές του χρυσού χαμηλότερα, καθώς περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια θα μετακινούνται από τα πολύτιμα μέταλλα προς άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων», ανέφεραν οι αναλυτές.

«Οι επενδυτές έχουν ήδη προχωρήσει σε κατοχύρωση κερδών και στρέφονται προς τις μετοχές. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει περιθώριο για επιστροφή κεφαλαίων στα πολύτιμα μέταλλα και συνεπώς για άνοδο των τιμών, όμως πιθανότατα θα απαιτηθεί κάποιο σημαντικό μακροοικονομικό γεγονός για να αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον».

Ο πληθωρισμός συνεχίζει να ασκεί πιέσεις

Η Macquarie προβλέπει μέση τιμή spot για τον χρυσό στα 4.641 δολάρια ανά ουγγιά το 2026, που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 35%. Ωστόσο, εκτιμά ότι η τιμή θα υποχωρήσει κατά 9,5%, στα 4.200 δολάρια, το 2027 και θα συνεχίσει να μειώνεται κάθε χρόνο έως το 2030.

Παράλληλα, η τράπεζα αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για το τέλος του τρέχοντος έτους, μειώνοντας τον στόχο για τον χρυσό spot στα 4.300 δολάρια από 4.400 δολάρια προηγουμένως.

Η Macquarie ανέφερε επίσης ότι η κατοχύρωση κερδών άσκησε πιέσεις στις τιμές του ασημιού τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι πλέον η πορεία του μετάλλου καθορίζεται ξανά κυρίως από μακροοικονομικούς παράγοντες, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed.

«Όπως και στην περίπτωση του χρυσού, αναμένουμε ότι οι τιμές θα κινηθούν εντός συγκεκριμένου εύρους για το υπόλοιπο της χρονιάς και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν σταδιακά πτωτική πορεία το 2027, καθώς ο πληθωρισμός και η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από τη Fed θα περιορίζουν τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου», σημείωσαν οι αναλυτές.

«Όσο περισσότερο αυξάνονται ο πληθωρισμός και οι αποδόσεις των ομολόγων, τόσο ισχυρότερες γίνονται οι καθοδικές πιέσεις. Ειδικά για το ασήμι, η έντονα θετική επενδυτική ψυχολογία που στηρίχθηκε στη μειωμένη προσφορά, τα χαμηλά αποθέματα και την ισχυρή ζήτηση οδήγησε το μέταλλο σε καλύτερες επιδόσεις από τον χρυσό, καθιστώντας το πιο ευάλωτο σε διορθωτικές κινήσεις. Ιστορικά, το ασήμι διορθώνει γρήγορα.»

Η Macquarie εκτιμά ότι η τιμή του ασημιού θα διαμορφωθεί στα 70 δολάρια ανά ουγγιά κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, πριν υποχωρήσει στα 65 δολάρια έως τα τέλη του 2027.

«Ο χρυσός παραμένει στο παιχνίδι»

Ο Γκάι Αντάμι, συνιδρυτής της RiskReversal Media και γνωστός trader της εκπομπής «Fast Money», δήλωσε στο CNBC ότι ο χρυσός εξακολουθεί να αποτελεί επενδυτική επιλογή, παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζει.

«Υπήρχαν συζητήσεις ότι ορισμένες κεντρικές τράπεζες ενδεχομένως πωλούσαν χρυσό στην αρχή του πολέμου. Δεν έχω καμία επιβεβαίωση γι’ αυτό, αλλά ήταν κάτι που ακουγόταν στην αγορά. Και σε έναν κόσμο όπου η Micron προσθέτει 130 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακής αξίας μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, πολλοί αναρωτιούνται γιατί να ασχοληθούν με τον χρυσό αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο πληθωρισμός παραμένει πρόβλημα. Θεωρώ ότι τα επιτόκια θα κινηθούν υψηλότερα. Κατανοώ τις πιέσεις που δημιουργεί ένα ισχυρό δολάριο, αλλά κάποια στιγμή εκτιμώ ότι η κατάσταση θα αντιστραφεί και ο χρυσός θα επανέλθει στο προσκήνιο».

Παρότι ο χρυσός έχει υποχωρήσει περίπου 24% από το ιστορικό υψηλό του, ο Αντάμι δήλωσε ότι δεν θεωρεί λογικό να προβλέπει κανείς άμεσα ένα νέο ισχυρό ράλι.

«Ωστόσο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να αυξάνουν τα αποθέματα χρυσού τους και ότι ο χρυσός θα παραμείνει σημαντικός επενδυτικός παράγοντας μέχρι το τέλος της χρονιάς», δήλωσε στο CNBC.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού για τα αποθέματα χρυσού των κεντρικών τραπεζών, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να θεωρούν τον χρυσό βασικό μέσο αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού και των γεωπολιτικών κινδύνων. Σχεδόν το 90% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού των κεντρικών τραπεζών θα αυξηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο.

Παρά ταύτα, αρκετοί αναλυτές της Wall Street έχουν μειώσει τις τιμές-στόχους τους για τον χρυσό τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι αναλυτές της OCBC ανέφεραν σε σημείωμά τους την Πέμπτη ότι οι πιέσεις στον χρυσό παραμένουν έντονες μετά τη διάσπαση του επιπέδου των 4.000 δολαρίων, ενώ η πορεία της τιμής συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τις πραγματικές αποδόσεις των ομολόγων.

«Παρότι η μεσοπρόθεσμη εικόνα εξακολουθεί να είναι θετική, η πρόσφατη επιθετική ρητορική της Fed και το περιβάλλον υψηλότερων πραγματικών επιτοκίων δικαιολογούν πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στον χρυσό βραχυπρόθεσμα», ανέφεραν.

«Μέχρι να υποχωρήσουν οι πραγματικές αποδόσεις, να επιβραδυνθούν οι εκροές από τα ETFs ή να αμβλυνθεί η επιθετική στάση της Fed, κάθε ανοδική κίνηση ενδέχεται να αποδεικνύεται προσωρινή και να εξασθενεί γρήγορα».