Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Οι μειώσεις ΦΠΑ περνούν στις τιμές και ανακουφίζουν τους καταναλωτές

Έρευνα του ΚΕΠΕ για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ φανερώνει ότι η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ λειτουργεί πρακτικά ως μέτρο ανακούφισης των καταναλωτών, καθώς μειώνονται οι τιμές.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του Ινστιτούτου, οι μειώσεις ΦΠΑ που εφαρμόστηκαν την περίοδο 2022-2023 στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετακυλίστηκαν σχεδόν πλήρως στις τιμές καταναλωτή, με ποσοστά που κυμάνθηκαν από 90% έως 100%.

Το συμπέρασμα αυτό περιλαμβάνεται σε ενημερωτικό σημείωμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο «Βαθμός μετακύλισης της μεταβολής των συντελεστών του ΦΠΑ στις τιμές και επιπτώσεις στο εισόδημα των νοικοκυριών», το οποίο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μεταβολές των συντελεστών ΦΠΑ επηρεάζουν τις τελικές τιμές και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Η ανάλυση βασίζεται στην εμπειρία από τις προσωρινές μειώσεις ΦΠΑ που εφαρμόστηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 2022-2023, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και των έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Μέσα από την εξέταση 32 εμπειρικών μελετών που αφορούν 69 περιπτώσεις μεταβολών συντελεστών ΦΠΑ, το Ινστιτούτο καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, έως και το 2020 ο μέσος βαθμός μετακύλισης των μειώσεων ΦΠΑ στις τιμές καταναλωτή διαμορφωνόταν περίπου στο 50%, γεγονός που τροφοδοτούσε τον σκεπτικισμό για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Ωστόσο, οι νεότερες μελέτες δείχνουν ότι κατά την περίοδο 2022-2023 η εικόνα άλλαξε σημαντικά, καθώς οι μειώσεις φόρου πέρασαν σχεδόν εξ ολοκλήρου στις τελικές τιμές.

Το ενημερωτικό σημείωμα υπογραμμίζει επίσης ότι η δομή της αγοράς επηρεάζει καθοριστικά τον βαθμό μετακύλισης. Οι πιο ανταγωνιστικές αγορές εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά μεταφοράς των μειώσεων στις τιμές, ενώ σε αγορές με ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά η διαδικασία είναι πιο περιορισμένη. Παράλληλα, θετικό ρόλο διαδραματίζουν η δημοσιότητα που συνοδεύει τα μέτρα μείωσης του ΦΠΑ και ο συντονισμός μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων.

Σε ό,τι αφορά την αναδιανεμητική διάσταση του μέτρου, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καταλήγει ότι η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ έχει συνολικά θετική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Ωστόσο, σημειώνει ότι λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα της, η αποτελεσματικότητά της παραμένει χαμηλότερη σε σύγκριση με πιο στοχευμένες παρεμβάσεις εισοδηματικής ενίσχυσης προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο Γιώργος Ιωαννίδης, οικονομολόγος στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), σημειώνει, πάντως, πως ανεξάρτητα με τα παραπάνω η ακρίβεια αντιμετωπίζεται πρωτίστως με την άνοδο των μισθών. Σημειώνει δηλαδή πως η μείωση ΦΠΑ είναι ένα προσωρινό μέτρο, που δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο αν δεν συνδυαστεί με άνοδο του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.