Μητσοτάκης: Βασική προϋπόθεση για την εθνική ασφάλεια η διατήρηση της χώρας στην αιχμή της τεχνολογίας

Τη σημασία της τεχνολογικής πρωτοπορίας για την εθνική ασφάλεια υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Massachusetts Institute of Technology (MIT) με τίτλο «MIT TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program», το οποίο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η διατήρηση της χώρας στην αιχμή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, συνεχάρη τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, καθώς και τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, για την ενεργή υιοθέτηση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Όπως επισήμανε, η συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με το MIT, ένα από τα κορυφαία τεχνολογικά ιδρύματα διεθνώς, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη συνεχή εκπαίδευση τόσο των στελεχών όσο και των δοκίμων στις καινοτόμες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν τον σύγχρονο τρόπο διεξαγωγής των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις τεχνολογίες που σχετίζονται με τα σμήνη αυτόνομων μη επανδρωμένων συστημάτων (drones), σημειώνοντας ότι η επίσκεψη έδωσε την ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι συγκεκριμένες εφαρμογές.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως μια εξαιρετικά σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, η οποία περιλαμβάνει σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων από καθηγητές του MIT προς τους δόκιμους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, αλλά και προς σπουδαστές της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το πρόγραμμα εισάγει τους συμμετέχοντες σε μια νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα, εστιάζοντας στη δημιουργία και αξιοποίηση σμηνών αυτόνομων drones τόσο στο θαλάσσιο περιβάλλον όσο και πέραν αυτού. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία συμβάλλει στην εξοικείωση των νέων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με τις τεχνολογικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της άμυνας και της ασφάλειας.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε επίσης ότι οι καθηγητές του MIT, υπό την καθοδήγηση του Έλληνα καθηγητή Αλέξανδρου Τριανταφύλλου, παρουσίασαν στον πρωθυπουργό τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τη διεξαγωγή ναυτικών επιχειρήσεων και μπορούν να προσφέρουν σημαντικά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το πρόγραμμα «MIT TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program» αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Βασικός του στόχος είναι η μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και η ενίσχυση της καινοτομίας σε κρίσιμους τομείς αμυντικής τεχνολογίας.

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το MIT και με την υποστήριξη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, η οποία παρέχει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίησή της.

Στο πλαίσιο της διακλαδικής εκπαίδευσης που προωθεί το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στο πρόγραμμα συμμετέχουν στελέχη από τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και δόκιμοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, εκπρόσωποι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στελέχη ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της θαλάσσιας τεχνολογίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές με τη χρήση ρομποτικών σκαφών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό, την ολοκλήρωση και την επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων, προετοιμάζοντάς τους για τις τεχνολογικές προκλήσεις και απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.