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Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών
Εμπορεύματα
16:00 - 28 Ιουν 2026

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Reporter.gr Newsroom
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Πριν από λίγους μήνες, ο χρυσός και το Bitcoin θεωρούνταν δύο από τα πιο ελκυστικά επενδυτικά καταφύγια. Ωστόσο, η εικόνα έχει αλλάξει αισθητά, καθώς οι επενδυτές αποσύρουν δισεκατομμύρια δολάρια από τα ETFs που παρακολουθούν την πορεία των δύο περιουσιακών στοιχείων, στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον τους σε έναν εντελώς διαφορετικό κλάδο.

Μαζικές εκροές από Bitcoin και χρυσό

Όπως αναφέρει το cryptopotato, το Bitcoin βρίσκεται υπό έντονες πιέσεις από τις αρχές του έτους, έχοντας υποχωρήσει κάτω από τις 60.000 δολάρια για πρώτη φορά από τα τέλη του 2024. Η πτώση αυτή συνοδεύτηκε από σημαντικές εκροές κεφαλαίων από τα spot Bitcoin ETFs.

Η αρνητική τάση ξεκίνησε ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν οι επενδυτές απέσυραν περίπου 3,5 δισ. δολάρια. Οι εκροές συνεχίστηκαν και τους επόμενους μήνες, με εξαίρεση τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν τα ETFs κατέγραψαν καθαρές εισροές 1,32 δισ. και 1,97 δισ. δολαρίων αντίστοιχα.

Από τον Μάιο, όμως, το κλίμα άλλαξε ξανά. Οι εκροές ανήλθαν στα 2,43 δισ. δολάρια, ενώ ο Ιούνιος οδεύει προς το χειρότερο μηνιαίο αποτέλεσμα της χρονιάς, με περισσότερα από 4 δισ. δολάρια να έχουν ήδη αποσυρθεί. Συνολικά, τα καθαρά κεφάλαια που έχουν εισρεύσει στα Bitcoin ETFs έχουν μειωθεί από το ιστορικό υψηλό των 61,19 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο στα 51,61 δισ. δολάρια, με απώλειες σχεδόν 10 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων περίπου 8 δισ. σημειώθηκαν μόνο τις τελευταίες επτά εβδομάδες.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η αγορά του χρυσού. Παρότι το πολύτιμο μέταλλο ξεκίνησε τη χρονιά με νέα ιστορικά υψηλά και αυξημένες εισροές στα ETFs, η δυναμική αυτή δεν είχε συνέχεια. Σύμφωνα με στοιχεία της Kobeissi Letter, τα ETFs που επενδύουν σε χρυσό και Bitcoin έχουν καταγράψει συνολικές εκροές ύψους 12 δισ. δολαρίων από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το μεγαλύτερο αμερικανικό ETF χρυσού, το GLD, έχει υποχωρήσει κατά 13% από τις αρχές Απριλίου, ενώ το μεγαλύτερο spot Bitcoin ETF, το IBIT, καταγράφει απώλειες 12% στο ίδιο διάστημα.

Πού στρέφονται οι επενδυτές

Το γεγονός ότι τόσο το Bitcoin όσο και ο χρυσός καταγράφουν σημαντικές εκροές δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές εγκαταλείπουν συνολικά την αγορά των ETFs. Αντιθέτως, τα στοιχεία δείχνουν πως τα αμερικανικά ETFs έχουν προσελκύσει περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια σε καθαρές εισροές μέσα στο 2026, επίδοση που ενδέχεται να αποτελέσει νέο ιστορικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με την Kobeissi Letter, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων φαίνεται να κατευθύνεται στον κλάδο των ημιαγωγών. Τα ETFs που επενδύουν σε εταιρείες του συγκεκριμένου τομέα έχουν προσελκύσει περίπου 20 δισ. δολάρια σε νέες εισροές από τον Απρίλιο, με τη δυναμική αυτή να επιταχύνεται από τα μέσα Μαΐου και να συνεχίζεται μέσα στον Ιούνιο.

Τα δύο μεγαλύτερα ETFs του κλάδου, τα SOXX και SMH, έχουν ενισχυθεί κατά 81% και 60% αντίστοιχα στο ίδιο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας ότι οι επενδυτές εγκαταλείπουν προσωρινά τα παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια» και στρέφονται σε τομείς με υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης, όπως οι ημιαγωγοί και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η μετατόπιση αυτή αποτυπώνει τη σημαντική αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα, καθώς οι αγορές δείχνουν να ανταμείβουν περισσότερο τις τεχνολογικές εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη της AI, αφήνοντας προς το παρόν σε δεύτερη μοίρα τόσο τον χρυσό όσο και το Bitcoin.

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