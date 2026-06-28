Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Η φονική επέλαση του καύσωνα που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στη δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία και την Ιταλία να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο ακραίων θερμοκρασιών που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με μετάδοση του Guardian, η Δανία κατέγραψε το Σάββατο (28/6) την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Σύμφωνα με τη Δανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το θερμόμετρο έφτασε τους 36,6°C βόρεια της Οντένσε, σημειώνοντας νέο απόλυτο ρεκόρ από την έναρξη των μετρήσεων το 1874.

Ρεκόρ σημειώθηκε και στη Σλοβακία, όπου η νύχτα της Παρασκευής ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 26,3°C.

Τις τελευταίες ημέρες, Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία και Γερμανία έχουν βιώσει πρωτοφανή ζέστη για τον Ιούνιο, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το κύμα καύσωνα θα συνεχίσει την πορεία του προς την Πολωνία, καταρρίπτοντας ενδεχομένως νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ.

Νέοι θάνατοι στη Βρετανία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας έφηβος, δύο άνδρες και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν αντιμετώπισαν δυσκολίες ενώ κολυμπούσαν σε λίμνες και ποτάμια. Με τους δύο ακόμη θανάτους που είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες, ο συνολικός αριθμός των πνιγμών κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα ανέρχεται πλέον στους έξι.

Είχαν προηγηθεί τουλάχιστον 15 θάνατοι από παρόμοια περιστατικά κατά τον καύσωνα του Μαΐου.

«Χωρίς την κλιματική κρίση αυτός ο καύσωνας θα ήταν σχεδόν αδύνατος»

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι το ακραίο αυτό φαινόμενο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Όπως αναφέρουν, οι τόσο υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες είναι πλέον 100 φορές πιθανότερο να συμβούν σε σχέση με πριν από δύο δεκαετίες.

Γερμανία: Έως και 42°C

Ο μετεωρολόγος Καρστεν Μπραντ δήλωσε ότι ο καύσωνας κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο, με θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας θα ξεπεράσουν τους 40°C.

Την Παρασκευή καταγράφηκε προκαταρκτικά νέα θερμοκρασία-ρεκόρ 41,3°C κοντά στο Σααρμπρίκεν, στα σύνορα με τη Γαλλία. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις ακραίας ζέστης σχεδόν για ολόκληρη τη χώρα, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για γενικευμένες θερμοκρασίες γύρω στους 36°C, με τοπικά μέγιστα που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 42°C.

Γαλλία και Ιταλία σε κατάσταση συναγερμού

Στη Γαλλία, ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, ενώ οι θερμοκρασίες άνω των 40°C έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στην ηλεκτροπαραγωγή. Παράλληλα, έχουν ανασταλεί σχολικές δραστηριότητες, απαγορεύθηκαν υπαίθριες εκδηλώσεις και επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ σε ορισμένες περιοχές.

Η Ιταλία βρίσκεται επίσης σε κόκκινο συναγερμό, με το υπουργείο Υγείας να εκδίδει προειδοποιήσεις για 18 μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο, η Φλωρεντία, η Βενετία, η Μπολόνια και το Τορίνο. Σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 39°C.

Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί ότι, ακόμη και μετά την υποχώρηση του κύματος ζέστης, η πίεση στα νοσοκομεία θα παραμείνει ιδιαίτερα αυξημένη για αρκετές ημέρες.

Φωτιές και προβλήματα στις μεταφορές

Οι γαλλικές αρχές καταγράφουν σημαντική αύξηση των πυρκαγιών σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν σοβαρές φθορές σε υποδομές, με δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές να παραμορφώνονται από τη ζέστη.

Η γερμανική Deutsche Bahn επέτρεψε στους επιβάτες να ακυρώσουν χωρίς χρέωση τα εισιτήριά τους για δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, οι καταιγίδες και ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών επιβαρύνουν σημαντικά το σιδηροδρομικό δίκτυο και τις ηλεκτροδοτούμενες γραμμές.'

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