«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος τη Δευτέρα (10/8), καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορέσουν να καταλήξουν σύντομα σε μια διαρκή επίλυση της σύγκρουσης.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 έκλεισε με μικρή πτώση 0,05% στις 7,755.46 μονάδες, ενώ στα κόκκινα έκλεισε και ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρώντας κατά 0,32% στις 26,605.36 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχασε 0,11% στις 53,975.63 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, η Intel ήταν μία από τις μετοχές με τις χειρότερες επιδόσεις στη συνεδρίαση, καταγράφοντας απώλειες 3%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα προχωρήσει σε έκδοση κοινών μετοχών ύψους 15 δισ. δολαρίων.

Στις μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες περιλαμβάνονταν επίσης η Nvidia και η Apple, οι οποίες υποχώρησαν αμφότερες κατά 2%.

Όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έχει δηλώσει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο η Τεχεράνη εξακολουθεί να αντιστέκεται στην άμεση διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έως ότου ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Σε αυτό το φόντο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων» όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παραβιάζουν το μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου, χωρίς να αποζημιώνουν για τις «παραβιάσεις» τους, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν τη Δευτέρα, καθώς η αβεβαιότητα παρέμενε στην αγορά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) έκλεισαν με άνοδο περίπου 5,09%, στα 82,15 δολάρια το βαρέλι.

Τα αποθέματα πετρελαίου στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR) έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 1983.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent έκλεισαν με άνοδο 4,94%, στα 87,70 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ στο CNBC έδειχναν έντονα ότι μια συμφωνία ήταν επικείμενη. Ωστόσο, ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο Axios ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «μόνο σε ημι-διαπραγμάτευση» με το Ιράν και ότι επιθυμούν να ασκήσουν οικονομική πίεση στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

«Όλοι έχουν κουραστεί από αυτή την κατάσταση του συνεχούς μπρος-πίσω», δήλωσε ο Zachary Hill, επικεφαλής διαχείρισης χαρτοφυλακίου στην Horizon Investments. Ωστόσο, «κάθε φορά που βλέπουμε μια έξαρση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, είναι μικρότερης έντασης από εκείνη που είδαμε προηγουμένως, οπότε πιστεύω ότι αυτό επηρεάζει σε κάποιο βαθμό όσα συμβαίνουν σήμερα», πρόσθεσε.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τα «τόσο ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη κατά την περίοδο ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι τρεις βασικοί αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες προέρχονται από την καλύτερη εβδομάδα τους από τον Απρίλιο. Ο S&P 500 ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα καταγράφοντας ιστορικό υψηλό σε επίπεδο τιμής κλεισίματος.

Οι μετοχές ενισχύθηκαν προς το τέλος της εβδομάδας, μετά τη δημοσίευση την Παρασκευή (7/8) των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, τα οποία έδειξαν απροσδόκητη συρρίκνωση, ενισχύοντας τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η Federal Reserve θα αποφύγει τις αυξήσεις επιτοκίων.

Οι traders στα futures των επιτοκίων της Fed αποτιμούν πλέον πιθανότητα σχεδόν 50% για αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα στη συνεδρίασή της το Σεπτέμβριο, έναντι 67% μία εβδομάδα νωρίτερα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Τέλος, στα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός έκλεισε με κέρδη 1,06% στα 4,446.45 δολάρια η ουγγιά.