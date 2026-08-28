Πάτησε «γκάζι» ο χρυσός: Με ράλι 43% στις μετοχές ξεπέρασε την τεχνολογία

Ισχυρό ράλι καταγράφουν οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης χρυσού, με τις αποδόσεις τους μέσα στον Αύγουστο να ξεπερνούν ακόμη και τις κορυφαίες μηνιαίες επιδόσεις που έχουν σημειώσει τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες ημιαγωγών.

Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών εταιρειών εξόρυξης χρυσού της MSCI καταγράφει άνοδο 43% τον Αύγουστο και κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη μηνιαία ενίσχυση που έχει σημειώσει ποτέ.

Αντίστοιχα, ούτε στην καλύτερη φετινή τους περίοδο οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών δεν πλησίασαν αυτές τις επιδόσεις. Ο παγκόσμιος δείκτης ημιαγωγών της MSCI και ο Philadelphia Semiconductor Index κατέγραψαν τον Απρίλιο τις ισχυρότερες μηνιαίες επιδόσεις τους, με άνοδο 27% και 38% αντίστοιχα.

Η ανοδική κίνηση των μεταλλευτικών εταιρειών ενισχύθηκε σημαντικά μετά την αιφνιδιαστική πρωτοβουλία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στις αρχές Αυγούστου να παρουσιάσει σχέδιο για την επέκταση των επαναγορών κρατικών ομολόγων, με στόχο να περιοριστεί το κόστος δανεισμού.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε νέα ώθηση στο λεγόμενο «debasement trade», δηλαδή στο επενδυτικό στοίχημα ότι νομίσματα όπως το δολάριο θα συνεχίσουν να χάνουν αξία, ενισχύοντας τη ζήτηση για εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός, ως μέσο διαφύλαξης του πλούτου.

Χρυσός πάνω από τα 4.500 δολάρια

«Από την πλευρά των μετοχών, ο χρυσός αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες overweight τοποθετήσεις μας», δήλωσε ο Τόμας Γκόντζιεκ, επικεφαλής μετοχών στην Bank J. Safra Sarasin.

Ο ίδιος θεωρεί ότι το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την υποχώρηση της αξίας του δολαρίου παραμένει ελκυστικό, ενώ βλέπει τον χρυσό και ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για τις κεντρικές τράπεζες, καθώς μπορεί να συμβάλει στη διαφοροποίηση των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει ενισχυθεί κατά 13% από τις αρχές Αυγούστου, ξεπερνώντας πλέον τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά.

Η άνοδος του χρυσού συνοδεύεται και από αυξημένη συμμετοχή των επενδυτών. Οι εισροές σε ETFs που υποστηρίζονται από φυσικό χρυσό καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Σεπτέμβριο, γεγονός που δείχνει την επιστροφή ισχυρών κεφαλαίων στην αγορά του πολύτιμου μετάλλου.

Ο Μάθιου Σι, επικεφαλής εξειδικευμένων πωλήσεων και θεματικών στρατηγικών για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην JPMorgan Chase & Co., δηλώνει προτίμηση σε μεγάλες μεταλλευτικές εταιρείες, όπως η Zijin Mining Group.

Η μετοχή της Zijin Mining έχει καταγράψει άνοδο 14% μέσα στον Αύγουστο, την ώρα που ο δείκτης Hang Seng, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγορά του Χονγκ Κονγκ, έχει υποχωρήσει περίπου 1%.

Παράλληλα, ο ίδιος εκτιμά ότι εάν συνεχιστεί η ενίσχυση του επενδυτικού κύκλου, θα μπορούσε να υπάρξει θετική επίδραση και σε άλλα πολύτιμα μέταλλα, όπως η πλατίνα.

Οι πιέσεις στην τεχνολογία και οι αμφιβολίες για την AI

Την ίδια στιγμή που ο χρυσός και οι μετοχές των μεταλλευτικών ομίλων κινούνται δυναμικά, οι τεχνολογικές μετοχές αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις.

Η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς έχει επιβαρύνει τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας. Παράλληλα, οι επενδυτές εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί σχετικά με το εάν οι τεράστιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσουν τελικά σε αντίστοιχη αύξηση των κερδών.

Η θετική πρόβλεψη για τις πωλήσεις που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα η Nvidia περιόρισε, πάντως, μέρος αυτών των ανησυχιών, ενισχύοντας την άποψη ότι η ανάπτυξη που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή δυναμική.

Ωστόσο, η υπεραπόδοση των μετοχών χρυσού έναντι των τεχνολογικών τίτλων δεν θεωρείται βέβαιο ότι θα διατηρηθεί.

«Εάν οι hyperscalers καταφέρουν να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους και να πείσουν τους επενδυτές ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μετατρέπονται σε μελλοντικά κέρδη, θα ήμουν λιγότερο βέβαιη ότι οι εταιρείες εξόρυξης χρυσού θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν», δήλωσε η Κάια Παρβ, στρατηγικός αναλυτής αγορών στην First Degree Global Asset Management.

Γιατί οι επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν ανοδικά τον χρυσό

Παρά την εντυπωσιακή άνοδο που έχει προηγηθεί, αρκετοί επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές για τον χρυσό.

Η περιορισμένη προσφορά του πολύτιμου μετάλλου, οι συνεχιζόμενες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και οι αυξημένες εισροές επενδυτικών κεφαλαίων συνθέτουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την αγορά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η επικείμενη ομιλία του προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, στο Jackson Hole, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και, κατ’ επέκταση, για την πορεία του λεγόμενου «debasement trade».

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην πορεία των ETFs, καθώς οι εισροές τους θεωρούνται καθοριστικός παράγοντας για τη μελλοντική πορεία της αγοράς χρυσού.

«Οι ροές προς τα ETFs αποτελούσαν συχνά βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών του χρυσού και η πρόσφατη ανάκαμψη των τοποθετήσεων δείχνει ότι οι επενδυτές αναζητούν ολοένα περισσότερο προστασία για τα χαρτοφυλάκιά τους εν μέσω δημοσιονομικής, γεωπολιτικής και μακροοικονομικής αβεβαιότητας», έγραψε ο Φαχάντ Ταρίκ, στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Jefferies Group.

Η διαφορά μεταξύ της ανόδου 43% των μετοχών των εταιρειών εξόρυξης και του 13% του ίδιου του χρυσού καταδεικνύει, παράλληλα, τη μόχλευση που προσφέρουν οι μεταλλευτικές εταιρείες όταν η τιμή του πολύτιμου μετάλλου κινείται ανοδικά.

Προς το παρόν, ο Αύγουστος εξελίσσεται σε μήνα-ορόσημο για τις μετοχές χρυσού, καθώς ένας κλάδος που για χρόνια βρισκόταν στη σκιά της τεχνολογίας καταγράφει πλέον επιδόσεις που ακόμη και οι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας έκρηξης των ημιαγωγών δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν.