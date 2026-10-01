Πετρέλαιο: «Άλμα» 4,3% μετά τη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου ενίσχυσαν περαιτέρω τα κέρδη τους την Πέμπτη, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εκτιμά ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν θα επαναληφθούν τον Νοέμβριο.

Γύρω στις 21:30 ώρα Ελλάδος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου κατέγραφαν άνοδο 4,34%, στα 102,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά 2,32%, στα 92,52 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος στις τιμές του «μαύρου χρυσού» επιταχύνθηκε μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ αποστέλλουν στη Μέση Ανατολή τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου, καθώς και επιπλέον πλοία του Σώματος Πεζοναυτών, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δυνάμεων αναμένεται να αυξήσει κατά 9.000 έως 10.000 τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών στην περιοχή έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει μεταφέρει επίσης στους συνεργάτες του την εκτίμησή του ότι οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν αναμένεται να επαναληφθούν τον Νοέμβριο.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δημοσιεύματα καταγράφουν ενδείξεις ανάκαμψης των πετρελαϊκών ροών από τον Κόλπο, εξέλιξη που θα μπορούσε να βελτιώσει τις προοπτικές όσον αφορά την προσφορά πετρελαίου στην αγορά.

Οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή ανήλθαν τον Σεπτέμβριο σε 16,328 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τις φορτώσεις πετρελαιοφόρων από το στρατηγικής σημασίας λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την επαναλειτουργία του αγωγού Ανατολής-Δύσης, ο οποίος διασχίζει το σαουδαραβικό έδαφος.

Ωστόσο, οι πετρελαϊκές ροές στην περιοχή εξακολουθούν να παραμένουν κάτω από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή τον Σεπτέμβριο ήταν μειωμένες κατά περίπου 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, αφήνοντας την αγορά εκτεθειμένη σε ενδεχόμενη νέα διαταραχή της προσφοράς.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά 922.000 βαρέλια, την ώρα που οι αναλυτές ανέμεναν μείωση κατά 700.000 βαρέλια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας.

Η εικόνα στα αποθέματα των καυσίμων, ωστόσο, δείχνει ότι οι συνθήκες προσφοράς στην αγορά παραμένουν πιο περιορισμένες. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 1,7 εκατ. βαρέλια, ενώ εκείνα των αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχώρησαν κατά 2,3 εκατ. βαρέλια.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως διαψεύσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο εξεταζόταν η επιβολή καθολικού μπλόκου διάρκειας 90 ημερών.

Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει συζήτηση για την απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ από τα κράτη-μέλη, σε μια προσπάθεια να πειστεί ο Λευκός Οίκος να μην προχωρήσει σε περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έφτασαν την περασμένη εβδομάδα σε ιστορικό υψηλό, στα 6,53 δολάρια ανά γαλόνι. Την ίδια στιγμή, τα αμερικανικά αποθέματα ντίζελ παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ και οι τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά κινούνται σε επίπεδα-ρεκόρ.