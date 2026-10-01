ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πετρέλαιο: «Άλμα» 4,3% μετά τη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
Εμπορεύματα
21:56 - 01 Οκτ 2026

Πετρέλαιο: «Άλμα» 4,3% μετά τη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Οι τιμές του πετρελαίου ενίσχυσαν περαιτέρω τα κέρδη τους την Πέμπτη, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εκτιμά ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν θα επαναληφθούν τον Νοέμβριο.  

Γύρω στις 21:30 ώρα Ελλάδος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου κατέγραφαν άνοδο 4,34%, στα 102,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά 2,32%, στα 92,52 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος στις τιμές του «μαύρου χρυσού» επιταχύνθηκε μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ αποστέλλουν στη Μέση Ανατολή τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου, καθώς και επιπλέον πλοία του Σώματος Πεζοναυτών, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δυνάμεων αναμένεται να αυξήσει κατά 9.000 έως 10.000 τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών στην περιοχή έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει μεταφέρει επίσης στους συνεργάτες του την εκτίμησή του ότι οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν αναμένεται να επαναληφθούν τον Νοέμβριο.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δημοσιεύματα καταγράφουν ενδείξεις ανάκαμψης των πετρελαϊκών ροών από τον Κόλπο, εξέλιξη που θα μπορούσε να βελτιώσει τις προοπτικές όσον αφορά την προσφορά πετρελαίου στην αγορά.

Οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή ανήλθαν τον Σεπτέμβριο σε 16,328 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τις φορτώσεις πετρελαιοφόρων από το στρατηγικής σημασίας λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την επαναλειτουργία του αγωγού Ανατολής-Δύσης, ο οποίος διασχίζει το σαουδαραβικό έδαφος.

Ωστόσο, οι πετρελαϊκές ροές στην περιοχή εξακολουθούν να παραμένουν κάτω από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή τον Σεπτέμβριο ήταν μειωμένες κατά περίπου 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, αφήνοντας την αγορά εκτεθειμένη σε ενδεχόμενη νέα διαταραχή της προσφοράς.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά 922.000 βαρέλια, την ώρα που οι αναλυτές ανέμεναν μείωση κατά 700.000 βαρέλια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας.

Η εικόνα στα αποθέματα των καυσίμων, ωστόσο, δείχνει ότι οι συνθήκες προσφοράς στην αγορά παραμένουν πιο περιορισμένες. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 1,7 εκατ. βαρέλια, ενώ εκείνα των αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχώρησαν κατά 2,3 εκατ. βαρέλια.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως διαψεύσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο εξεταζόταν η επιβολή καθολικού μπλόκου διάρκειας 90 ημερών.

Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει συζήτηση για την απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ από τα κράτη-μέλη, σε μια προσπάθεια να πειστεί ο Λευκός Οίκος να μην προχωρήσει σε περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έφτασαν την περασμένη εβδομάδα σε ιστορικό υψηλό, στα 6,53 δολάρια ανά γαλόνι. Την ίδια στιγμή, τα αμερικανικά αποθέματα ντίζελ παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ και οι τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά κινούνται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Νευρικό ποδαρικό Οκτωβρίου - Ράλι 4,4% στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νευρικό ποδαρικό Οκτωβρίου - Ράλι 4,4% στο πετρέλαιο

Κίνα: «Παγώνουν» οι εξαγωγές καυσίμων τον Οκτώβριο
Ειδήσεις

Κίνα: «Παγώνουν» οι εξαγωγές καυσίμων τον Οκτώβριο

Ξανά στα $100 το Brent μετά την αναστολή των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων από την Κίνα
Εμπορεύματα

Ξανά στα $100 το Brent μετά την αναστολή των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων από την Κίνα

Καύσιμα: Δεν πέφτουν κάτω από τα €2 παρά τις επιδοτήσεις- «Στοίχημα» τα €1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης
Οικονομία

Καύσιμα: Δεν πέφτουν κάτω από τα €2 παρά τις επιδοτήσεις- «Στοίχημα» τα €1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/10/2026 - 23:35

ΗΠΑ – Ευρώπη: «Παζάρι» για τα αποθέματα ντίζελ με φόντο τις τιμές

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικό ποδαρικό Οκτωβρίου - Ράλι 4,4% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/10/2026 - 23:08

Ιράν: Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών με ανταλλάγματα – Τι ζητά

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:50

Σάμος: Στη Δικαιοσύνη έξι μαθητές για καταλήψεις – Μαζί τους ακόμη και ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:38

Αιθιοπία – Ερυθραία: Κόβουν τους διπλωματικούς τους δεσμούς εν μέσω νέας έντασης

Υγεία
01/10/2026 - 22:30

Στο Institute of Life – ΙΑΣΩ ο Βασίλειος Κελλάρης με στόχο τη νέα εποχή στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:19

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

Εργασιακά
01/10/2026 - 22:05

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Εμπορεύματα
01/10/2026 - 21:56

Πετρέλαιο: «Άλμα» 4,3% μετά τη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Magazino
01/10/2026 - 21:37

Όταν ο έφηβος «λυγίζει» στο σπίτι: Γιατί η ένταση δεν σημαίνει αδυναμία

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 21:22

Ευρωγορές: «Βουτιά» άνω του 1% με φόντο την άνοδο των αποδόσεων

Πολιτική
01/10/2026 - 21:05

Πιερρακάκης: Κανένα κράτος δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο του την τεχνητή νοημοσύνη

Οικονομία
01/10/2026 - 20:48

Η «συμφωνία κυρίων» φεύγει, οι ανατιμήσεις έρχονται – Πότε θα αυξηθούν οι τιμές

Ειδήσεις
01/10/2026 - 20:14

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών του Ιράν

Πολιτική
01/10/2026 - 20:05

ΚΥΣΕΑ: Παρατείνεται η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:59

Πούτιν: Είναι αδύνατον να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:45

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Από 5 έως 13 Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Οι ημερομηνίες των εξετάσεων

Εργασιακά
01/10/2026 - 19:35

ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας στην 58η «Ημέρα Καριέρας»

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:30

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Ένας νεκρός και σοβαρά προβλήματα από τις καταιγίδες

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:20

Κίνα: «Παγώνουν» οι εξαγωγές καυσίμων τον Οκτώβριο

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:11

Η οικογένεια της Ρενέ Νικόλ Γκουντ μηνύει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 19:08

TotalEnergies: «Πράσινο φως» για επενδύσεις $10 δισ. στην Αργεντινή

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:04

Ενεργειακή κρίση: Ευρωπαϊκό «φρένο» σε Αθήνα και Ρώμη για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:46

Θάνατος Μαζωνάκη: Ξανά χωρίς δικηγόρο η Γάκα – Ποιος αναλαμβάνει την υπόθεση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/10/2026 - 18:44

Ποιοι «φοβούνται» την ειρήνη;

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:38

ΗΠΑ: Σε τροχιά ανάπτυξης η μεταποίηση για ένατη διαδοχική μήνα

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:36

Ο Μασκ επιστρέφει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ως σύμβουλος για το μέλλον του πολέμου

Ναυτιλία
01/10/2026 - 18:33

Η Ελλάδα στο DNA της Celestyal – Νέοι προορισμοί και μήνυμα για σταθερούς κανόνες στην κρουαζιέρα

Ανακοινώσεις
01/10/2026 - 18:28

Πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους €23.500.000

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:26

Νέα απάτη με δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας – Τo επικίνδυνo SMS

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ