Στο κλαμπ των «μεγάλων» η Alphabet με κεφαλαιοποίηση άνω των $3 δισ.

Στον «κλειστό κύκλο» των εταιρειών με χρηματιστηριακή αξία άνω των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εισήλθε πλέον και η Alphabet, η μητρική εταιρεία της Google. Η μετοχή του τεχνολογικού γίγαντα κατέγραψε σήμερα άνοδο τουλάχιστον 4%, οδηγώντας την εταιρεία σε ένα επίπεδο που μέχρι πρότινος είχαν φτάσει μόνο η Nvidia, η Microsoft και η Apple.

Η έντονη αυτή ανοδική πορεία της μετοχής ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, έπειτα από μια δικαστική απόφαση που επέβαλε πολύ πιο ήπιες κυρώσεις από όσες είχαν αρχικά προβλεφθεί. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιδίωκε να αναγκάσει τη Google να αποχωριστεί τον Chrome, τη δημοφιλή της μηχανή αναζήτησης, ενώ προηγουμένως ένα περιφερειακό δικαστήριο είχε κρίνει ότι η εταιρεία διατηρούσε παράνομα μονοπωλιακή θέση στην αναζήτηση και στις σχετικές διαφημίσεις. Ωστόσο, ο δικαστής Amit Mehta αποφάσισε τελικά να μην υιοθετήσει τις αυστηρές κυρώσεις που είχε εισηγηθεί το Υπουργείο, γεγονός που πυροδότησε εντυπωσιακή άνοδο της μετοχής σε ιστορικά υψηλά.

Συνολικά, η μετοχή της Alphabet έχει καταγράψει φέτος άνοδο που ξεπερνά το 30%, τη στιγμή που ο ευρύτερος τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έχει ενισχυθεί κατά 15%.

Το ορόσημο των 3 τρισ. δολαρίων επιτυγχάνεται σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την αρχική δημόσια προσφορά της Google στο χρηματιστήριο, και λίγο παραπάνω από δέκα χρόνια από τη σύσταση της Alphabet, της εταιρείας holding στην οποία εντάσσεται ως βασική θυγατρική η Google.

Ο Sundar Pichai ανέλαβε καθήκοντα CEO το 2019, διαδεχόμενος τον συνιδρυτή της εταιρείας, Larry Page. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια είναι η αυξανόμενη πίεση από τον ανταγωνισμό στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι εντεινόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις από τις αρχές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η στρατηγική της Alphabet για να εδραιωθεί ως ισχυρός παίκτης στην τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται στο Gemini — τη σειρά προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η Google.