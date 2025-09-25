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ΕΞΑ: Στάσιμος ο φετινός Αύγουστος - Τάσεις και προκλήσεις για την ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17:30 - 25 Σεπ 2025

ΕΞΑ: Στάσιμος ο φετινός Αύγουστος - Τάσεις και προκλήσεις για την ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής & Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ) παρουσίασε τα στοιχεία για τις επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας τον Αύγουστο του 2025, παρέχοντας μια συνολική εικόνα της τουριστικής κίνησης και των τάσεων της αγοράς. 

Οι επιδόσεις του οκταμήνου σε μέση πληρότητα, μέση τιμή δωματίου (ADR) και έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) καταγράφουν μικρές αυξήσεις, που περισσότερο υποδηλώνουν στασιμότητα παρά δυναμική ανάπτυξης. Όπως ανέφερε η Ένωση, αυξήσεις της τάξης του 0,5%, 1,8% και 2,3% αντίστοιχα μας καλούν να εξετάσουμε εγκαίρως στρατηγικές επιλογές που θα αναθερμάνουν τη ζήτηση για το 2026, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα δυναμικότητα κλινών της Αθήνας τόσο σε αριθμούς όσο και σε ποιότητα υπηρεσιών.

Ο Αύγουστος 2025 έκλεισε με μέση πληρότητα 79,3%, έναντι 77,9% τον Αύγουστο του 2024, καταγράφοντας αύξηση μόλις 1,7%. Παρά τη βελτίωση, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023 καταγράφεται μείωση 1,1%. Η μέση τιμή δωματίου (ADR) διαμορφώθηκε στα 187,30 ευρώ (+3%), ενώ το RevPAR έφτασε τα 148,47 ευρώ (+4,8%). Οι αριθμοί αποτυπώνουν βελτίωση σε σχέση με πέρυσι, αλλά η στασιμότητα δύο προηγούμενων μηνών δείχνει ότι η δυναμική της αγοράς απαιτεί μεγαλύτερη ώθηση.

Απολογισμός οκταμήνου

Σε επίπεδο οκταμήνου 2025, η μέση πληρότητα στην Αθήνα διαμορφώθηκε στο 76,2%, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,5% σε σχέση με πέρυσι. Η μέση τιμή δωματίου (ADR) έφτασε τα 177,64 ευρώ (+1,8%), ενώ το RevPAR διαμορφώθηκε στα 135,35 ευρώ (+2,3%). Στα ξενοδοχεία 3* και 4*, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της φιλοξενίας σε προσιτές τιμές, η πληρότητα παραμένει χαμηλή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υπογραμμίζοντας ανάγκη για νέα στρατηγική ανάπτυξης.

Συγκριτική Ανάλυση με ανταγωνιστικές πόλεις

Σε σύγκριση με πόλεις-ανταγωνιστές όπως Κωνσταντινούπολη, Μαδρίτη, Ρώμη και Βαρκελώνη, η Αθήνα καταγράφει καλές επιδόσεις πληρότητας στο οκτάμηνο. Συγκεκριμένα:

  • Πληρότητα: Αθήνα 76,2% (+0,5%), καλύτερη από Κωνσταντινούπολη, Μαδρίτη και Ρώμη.
  • Μέση τιμή δωματίου: Αθήνα +1,8%, Ρώμη +2,2%, Μαδρίτη +5,5%, Βαρκελώνη +1,7%, Κωνσταντινούπολη -2,4%.
  • Έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο: Αθήνα +2,3%, Μαδρίτη +6%, Βαρκελώνη +0,9%, Ρώμη +1,8%, Κωνσταντινούπολη -4,2%.

Η εικόνα δείχνει ότι η Αθήνα διατηρεί ανταγωνιστικές τιμές, αλλά η δυναμική της παραμένει ανεκμετάλλευτη.

Προκλήσεις του τομέα

Η στασιμότητα στις επιδόσεις της Αθήνας δεν οφείλεται μόνο στην ποσότητα ή ποιότητα των ξενοδοχειακών κλινών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πληρότητα στα ξενοδοχεία 3* και 4*, που αποτελούν τη βάση της προσφοράς σε προσιτές τιμές. Η έλλειψη ισότιμων όρων λειτουργίας δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά.

Η βραχυχρόνια μίσθωση συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς σταθερό πλαίσιο κανόνων, επηρεάζοντας αρνητικά όχι μόνο τις ξενοδοχειακές επιδόσεις αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την εικόνα της πόλης. Η επικείμενη υποχρεωτική συμμόρφωση σε βασικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας αποτελεί ένα πρώτο βήμα, αλλά χρειάζονται πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις για ισότιμο ανταγωνισμό και προστασία του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας.

Ευκαιρίες και προοπτικές για το 2026

Το 2026 πλησιάζει σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες. Η ενίσχυση των υποδομών, από τις μεταφορές μέχρι τη διαχείριση χώρων υψηλής επισκεψιμότητας, είναι απαραίτητη. Παράλληλα, η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα. Ένα ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας για όλα τα τουριστικά καταλύματα θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα διασφαλίσει τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Αθήνας.

Η πόλη χρειάζεται στρατηγικές παρεμβάσεις και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων για να αξιοποιήσει τη δυναμική της και να μετατρέψει τη στασιμότητα σε ανάπτυξη.

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