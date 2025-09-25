Παγκόσμιο χρέος σε νέο ρεκόρ: Ξεπέρασε τα 337 τρισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2025

Το παγκόσμιο χρέος εκτινάχθηκε σε νέο ιστορικό επίπεδο, φτάνοντας τα 337,7 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Institute of International Finance (IIF) που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 25/9.

Η αύξηση αποδίδεται στη χαλάρωση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συνθηκών, στην εξασθένηση του δολαρίου και στη μεταστροφή πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.

Σύμφωνα με το IIF, το χρέος αυξήθηκε κατά πάνω από 21 τρισ. δολάρια μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με Κίνα, Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Βρετανία και Ιαπωνία να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε όρους δολαρίου, μέρος των οποίων οφείλεται στην αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος κατά 9,75% από την αρχή του έτους.

Η έκταση της αύξησης συγκρίνεται με αυτή της πανδημικής περιόδου, όταν η παγκόσμια πολιτική απόκριση οδήγησε σε άνευ προηγουμένου εκτίναξη του χρέους στο δεύτερο εξάμηνο του 2020, σημειώνει η έκθεση Global Debt Monitor του IIF.

Αναδυόμενες αγορές και δείκτες χρέους προς ΑΕΠ

Σε όρους χρέους προς ΑΕΠ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στον Καναδά, την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία και την Πολωνία. Αντίθετα, η Ιρλανδία, η Ιαπωνία και η Νορβηγία παρουσίασαν μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Συνολικά, ο παγκόσμιος λόγος χρέους προς ΑΕΠ κινείται αργά καθοδικά και βρίσκεται λίγο πάνω από το 324%, ενώ στις αναδυόμενες αγορές έφτασε σε νέο ρεκόρ 242,4%.

Το συνολικό χρέος στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκε κατά 3,4 τρισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τα 109 τρισ. δολάρια, με τις χώρες να αντιμετωπίζουν σχεδόν 3,2 τρισ. δολάρια σε ομολογιακές και δανειακές λήξεις έως το τέλος του 2025.

Δημοσιονομικές πιέσεις και ΗΠΑ

Η έκθεση προειδοποιεί για αυξανόμενες πιέσεις στις ώριμες οικονομίες, όπως η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Γαλλία, και υπογραμμίζει την ανάγκη προσοχής στις αγορές ομολόγων. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τις ΗΠΑ, όπου ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το 20% του συνολικού δημόσιου χρέους και σχεδόν το 80% της έκδοσης νέου χρέους.

Η εξάρτηση από το βραχυπρόθεσμο χρέος ενδέχεται να ασκήσει πίεση στις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν χαμηλά επιτόκια, θέτοντας σε δοκιμασία την ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής, προειδοποιεί το IIF.

Η έκθεση αναδεικνύει την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής πολιτικής, καθώς η αύξηση του χρέους φέρνει προκλήσεις τόσο για τις ώριμες όσο και για τις αναδυόμενες αγορές.