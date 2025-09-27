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Microsoft: Ο Τραμπ ζήτησε την απόλυση της Λίζας Μονακό - Ο λόγος
Επιχειρήσεις
10:55 - 27 Σεπ 2025

Microsoft: Ο Τραμπ ζήτησε την απόλυση της Λίζας Μονακό - Ο λόγος

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε την Παρασκευή (26/9) από τη Microsoft να απολύσει τη Λίζα Μονακό, πρόεδρο των παγκόσμιων υποθέσεων της εταιρείας και στέλεχος που υπηρέτησε ως αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. 

«Αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ειδικά δεδομένων των σημαντικών συμβάσεων που έχει η Microsoft με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Λόγω των πολλών παράνομων πράξεων της Μονακό, η κυβέρνηση των ΗΠΑ της αφαίρεσε πρόσφατα όλες τις άδειες ασφαλείας, της αφαίρεσε κάθε πρόσβαση σε πληροφορίες εθνικής ασφάλειας και της απαγόρευσε την πρόσβαση σε όλες τις ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις».

Τμήματα της αμερικανικής κυβέρνησης χρησιμοποιούν ευρέως τις υπηρεσίες cloud και τα λογισμικά παραγωγικότητας της Microsoft, ενώ νωρίτερα αυτόν το μήνα η Microsoft συμφώνησε να προσφέρει 3,1 δισ. δολάρια μέσα σε έναν χρόνο για κυβερνητικές υπηρεσίες.

Η τοποθέτηση της Λίζα Μονακό στη Microsoft έγινε γνωστή τον Ιούλιο, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn. Το θέμα επανέφερε στο προσκήνιο η παρουσιάστρια του Fox Business, Maria Bartiromo, η οποία σε ανάρτησή της στο X παρέθεσε σχετικό άρθρο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Σικάγο.

Την ίδια στιγμή, η Microsoft βρέθηκε στο επίκεντρο και για άλλη υπόθεση: την Πέμπτη (25/9) ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τις συνδρομές cloud και τεχνητής νοημοσύνης σε μονάδα του ισραηλινού στρατού, μετά από καταγγελίες πως είχε δημιουργηθεί σύστημα παρακολούθησης τηλεφωνικών κλήσεων Παλαιστινίων. Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα (29/9) με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το NBC News.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella, είχε παρευρεθεί νωρίτερα το μήνα σε δείπνο στο Λευκό Οίκο, μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας.

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