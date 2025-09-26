Η Microsoft διέκοψε την πρόσβαση του Ισραήλ σε υπηρεσίες cloud λόγω μαζικής παρακολούθησης Παλαιστινίων

Η Microsoft διέκοψε την πρόσβαση του ισραηλινού στρατού σε βασικές υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, ύστερα από αποκαλύψεις ότι η Μονάδα 8200 – μία από τις πιο γνωστές και ισχυρές υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού (IDF), ισοδύναμη της αμερικανικής NSA – χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα Azure για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με κοινή έρευνα της Guardian, του +972 Magazine και του Local Call, από το 2021, η Μονάδα είχε μεταφέρει τεράστιους όγκους ευαίσθητων δεδομένων στο Azure, δημιουργώντας σύστημα που επέτρεπε την υποκλοπή και ανάλυση εκατομμυρίων τηλεφωνικών κλήσεων την ώρα.

Οι αποκαλύψεις έδειξαν ότι έως και 8.000 ΤΒ υποκλαπεισών κλήσεων φιλοξενούνταν σε κέντρο δεδομένων της Microsoft στις Κάτω Χώρες, ενώ αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση το Ισραήλ μετέφερε τα δεδομένα εκτός ΕΕ, σχεδιάζοντας τη μεταφορά τους στην Amazon Web Services.

Η απόφαση της Microsoft ελήφθη εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από εργαζομένους και επενδυτές που ζητούν να τερματιστεί η συνεργασία με τον ισραηλινό στρατό και ο ρόλος της τεχνολογίας της στην επί σχεδόν δύο χρόνια στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα.

Αρχικά, η Microsoft είχε δηλώσει πως δεν υπήρχαν αποδείξεις παραβίασης των όρων χρήσης. Όμως η νέα έρευνα αποκάλυψε ότι η πλατφόρμα cloud χρησιμοποιούνταν και για εντοπισμό στόχων βομβαρδισμού, γεγονός που την οδήγησε σε δεύτερη, πιο στοχευμένη έρευνα υπό την εποπτεία της Covington & Burling.

Η εταιρεία τόνισε ότι τα στελέχη της δεν γνώριζαν τη χρήση του Azure για αποθήκευση περιεχομένου υποκλαπεισών κλήσεων, ενώ ο πρόεδρος Μπραντ Σμιθ ευχαρίστησε τη Guardian για τις αποκαλύψεις και δήλωσε ότι η εσωτερική έρευνα συνεχίζεται.