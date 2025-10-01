Η Tesla αυξάνει τις τιμές μίσθωσης για τα ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ - Ο λόγος

Η Tesla αύξησε τις τιμές μίσθωσης για όλα τα οχήματά της στις ΗΠΑ, μετά τη λήξη της ομοσπονδιακής φορολογικής έκπτωσης ύψους 7.500 δολαρίων, που είχε συμβάλει στην ενίσχυση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας την Τετάρτη (1/10).

Η αλλαγή έρχεται μετά την κατάργηση των φορολογικών κινήτρων από το Κογκρέσο, στο πλαίσιο νέας νομοθεσίας, που τερμάτισε την έκπτωση 7.500 δολαρίων για νέες μισθώσεις και αγορές ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και την έκπτωση 4.000 δολαρίων για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα, με ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Tesla, μετέφεραν τις εκπτώσεις αυτές στους πελάτες μέσω ελκυστικών προσφορών μίσθωσης. Τώρα, η μηνιαία μίσθωση του δημοφιλούς Model Y αυξήθηκε σε 529–599 δολάρια από 479–529 δολάρια. Οι τιμές μίσθωσης του Model 3 διαμορφώθηκαν σε 429–759 δολάρια το μήνα από 349–699 δολάρια. Ωστόσο, οι τιμές πώλησης όλων των μοντέλων παραμένουν αμετάβλητες.

Παράλληλα, η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, καθώς οι πωλήσεις ενδέχεται να μειωθούν μετά την κατάργηση των φορολογικών κινήτρων, προειδοποιούν στελέχη και αναλυτές της βιομηχανίας.

Ταυτόχρονα, το μερίδιο αγοράς της Tesla στις ΗΠΑ έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ ετών, φτάνοντας το 38% τον Αύγουστο, έναντι άνω του 80% που κατείχε στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία της Cox Automotive.