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Υπάρχει θέμα διαδοχής του Ερντογάν στην Τουρκία; Ο διάλογος-φωτιά και οι «δελφίνοι»
Ειδήσεις
12:22 - 01 Οκτ 2025

Υπάρχει θέμα διαδοχής του Ερντογάν στην Τουρκία; Ο διάλογος-φωτιά και οι «δελφίνοι»

Reporter.gr Newsroom
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Σενάρια διαδοχής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κυκλοφορούν στην Τουρκία, στον απόηχο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ και της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κάμερα του Associated Press κατέγραψε τυχαία ιδιωτικό διάλογο δύο ανταποκριτών του τουρκικού NTV έξω από τον Λευκό Οίκο. Οι δυο τους σχολίασαν πως ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν «πέταξε εσκεμμένα το θέμα των κινητήρων» εξαιτίας του ανταγωνισμού για τη διαδοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η διαρροή του βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε από φιλοκυβερνητικό μέσο, προκάλεσε σοκ στην Άγκυρα.

Η αποκάλυψη του off camera διαλόγου με τους υπαινιγμούς για διαδοχή του Ερντογάν φούντωσε τα σενάρια για ρήγμα στην κορυφή της τουρκικής εξουσίας.

Ο Ερντογάν είναι 71 ετών, ανανέωσε τη θητεία του το 2023 και οι επόμενες εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2028. Βάσει συντάγματος, ο Ερντογάν δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, ωστόσο, θα μπορούσε να αλλάξει το σύνταγμα για να παραμείνει στην προεδρία. Άλλωστε, το έχει ξανακάνει.

Φαίνεται, όμως, ότι πλέον, πέρα από τους πολιτικούς του αντιπάλους στους οποίους ασκεί ποινικές διώξεις και τους... εξολοθρεύει, δέχεται πλέον και αμφισβήτηση από το περιβάλλον του.

Δεν είναι ασφαλώς εύκολο να "ρίξει" κανείς τον Ερντογάν και σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση από τη μεριά του. Ο Χακάν Φιντάν είναι, πάντως, ένας εκ των "δελφίνων" στο AKP, ενώ επίσης ο γαμπρός του Ερντογάν, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, φέρεται να κινείται στο παρασκήνιο.

Υπάρχει βέβαια και η αντιπολίτευση, ωστόσο, ελέγχοντας τα media και τη δικαιοσύνη, ο Ερντογάν φαίνεται πως είναι πιο εύκολο να την ελέγξει.

Υπάρχουν τέλος και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες πως ο Ερντογάν έχει αποφασίσει να αποσυρθεί και να δώσει "δαχτυλίδι" σε κάποιον εκλεκτό του που θα συνεχίσει το όραμά του και ο ίδιος ενδεχομένως θα λειτουργεί κάπως σαν "επίτιμος πρόεδρος" της χώρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 12:34
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