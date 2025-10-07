Chevron: Μερική επανεκκίνηση μονάδων στο διυλιστήριο Ελ Σεγκούντο μετά την πυρκαγιά

Η Chevron ανακοίνωσε την Τρίτη (7/10) ότι εργάζεται για την επανεκκίνηση ορισμένων μονάδων επεξεργασίας που είχαν σταματήσει τη λειτουργία τους λόγω πυρκαγιάς στο διυλιστήριο της στο Ελ Σεγκούντο την προηγούμενη εβδομάδα.

«Το διυλιστήριο συνεχίζει να λειτουργεί και να παράγει καύσιμα μεταφοράς, αν και με μειωμένους ρυθμούς», ανέφερε η εταιρεία. Την προηγούμενη εβδομάδα, η πυρκαγιά σε μονάδα παραγωγής καυσίμων για αεροσκάφη οδήγησε σε προσωρινό κλείσιμο αρκετών μονάδων του διυλιστηρίου.

Το διυλιστήριο του Ελ Σεγκούντο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Καλιφόρνια και το δεύτερο μεγαλύτερο της Chevron στις ΗΠΑ, παρέχοντας περίπου το ένα πέμπτο των καυσίμων για οχήματα και το 40% των καυσίμων για αεροσκάφη στη Νότια Καλιφόρνια.

«Αν και δεν προβλέπουμε την δραστηριότητα της αγοράς, παρατηρούμε ότι τα αποθέματα PADD V είναι μεγαλύτερα από το συνηθισμένο – πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερα προϊόντα πετρελαίου στις δεξαμενές αποθήκευσης γύρω από την (δυτική ακτή των ΗΠΑ) από το συνηθισμένο», δήλωσε η Chevron.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε το Σάββατο (4/10) και περιορίστηκε στη μονάδα ISOMAX, μία από τις οκτώ μονάδες επεξεργασίας στο διυλιστήριο, σύμφωνα με την εταιρεία. Η Chevron σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Καλιφόρνιας διεξάγει έρευνες για να εντοπίσει την αιτία του συμβάντος.