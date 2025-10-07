ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ζαχαράκη: Ο θεσμός της Μαθητείας ήρθε για να μείνει - Ρεκόρ 14.116 θέσεων για το 2025-2026
Ειδήσεις
14:32 - 07 Οκτ 2025

Ζαχαράκη: Ο θεσμός της Μαθητείας ήρθε για να μείνει - Ρεκόρ 14.116 θέσεων για το 2025-2026

Reporter.gr Newsroom
Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας καταγράφει φέτος το ισχυρότερο αποτύπωμά του από την έναρξή του, με 14.116 διαθέσιμες θέσεις για το 2025–2026, σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με πέρυσι. 

Την ώθηση δίνει ξεκάθαρα ο ιδιωτικός τομέας, με περισσότερες από 6.200 επιχειρήσεις να συμμετέχουν ενεργά, προσφέροντας πάνω από 10.000 θέσεις — δηλαδή το 72% του συνόλου. Η συμβολή τους είναι καθοριστική, με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων να αυξάνεται κατά 40% σε έναν χρόνο, δείχνοντας ότι η Μαθητεία αποτελεί ένα ουσιαστικό κανάλι εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, με την αύξηση της χρηματοδότησης στα 182,1 εκατομμύρια ευρώ, ο θεσμός αποκτά ισχυρές βάσεις και εξελίσσεται σε στρατηγική γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης και επαγγελματικού στίβου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης θέσεων μαθητείας για την περίοδο 2025-2026, επιβεβαιώνεται για ακόμη μία χρονιά η ευρεία αποδοχή και δυναμική του θεσμού. Συγκεκριμένα, 271 φορείς του Δημόσιου Τομέα προσέφεραν 3.917 θέσεις, ενώ 6.256 επιχειρήσεις από τον Ιδιωτικό Τομέα διέθεσαν συνολικά 10.199 θέσεις μαθητείας.

MATHITEIA_bf0c3.PNG

Η συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα παραμένει υψηλή, καλύπτοντας το 72% των θέσεων και καταγράφοντας αύξηση 40% σε σχέση με πέρυσι — αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή του στον θεσμό.

MATHITEIA1_62ebc.PNG

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης εκφράζουν θερμές ευχαριστίες σε όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις για την ουσιαστική συνεισφορά τους. Ιδιαίτερη αναγνώριση αποδίδεται στους εκπαιδευτικούς, στους Συντονιστές ΠΔΕ και στους Υπευθύνους ΔΔΕ για τη Μαθητεία, για τη σημαντική υποστήριξη και προώθηση του θεσμού σε κάθε στάδιο εφαρμογής του.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θέσεων για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας 2025-2026, επιβεβαιώνει ότι η Μαθητεία - ένας θεσμός στον οποίο επενδύουμε πολλά ως Υπουργείο Παιδείας - έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Με πάνω από 14.000 διαθέσιμες θέσεις, αύξηση 27% σε σχέση με πέρυσι, και με τον ιδιωτικό τομέα να καλύπτει το 72% αυτών καταγράφοντας αύξηση 40%, αποδεικνύεται ότι αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό κανάλι σύνδεσης των νέων μας με την αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, με την πρόσφατη αύξηση χρηματοδότησης που εγκρίναμε κατά 57,1 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 182,1 εκατ. ευρώ, αναγνωρίζουμε έμπρακτα τον κρίσιμο ρόλο του θεσμού. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την Επαγγελματική Εκπαίδευση, δίνοντας στα παιδιά μας ουσιαστικές δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές. Η Μαθητεία ήρθε για να μείνει και να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο».

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, τόνισε: «Η διαρκής ενίσχυση του θεσμού της Μαθητείας αποδεικνύει ότι η συνεργασία Πολιτείας, εκπαιδευτικών και επιχειρήσεων μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό εργαλείο για τους νέους μας. Η μαθητεία αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει την εκπαίδευση με τον επαγγελματικό στίβο και δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι στηρίζουν τον θεσμό, από τους φορείς και τις επιχειρήσεις μέχρι τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές που εργάζονται καθημερινά με αφοσίωση. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη μαθητεία ακόμα πιο ουσιαστική και αποτελεσματική, προς όφελος των νέων και της κοινωνίας μας».

