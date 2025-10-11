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Η Κίνα πυροδοτεί τον εμπορικό πόλεμο με ΗΠΑ: Έρευνα στην Qualcomm για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
Επιχειρήσεις
12:20 - 11 Οκτ 2025

Η Κίνα πυροδοτεί τον εμπορικό πόλεμο με ΗΠΑ: Έρευνα στην Qualcomm για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι κινεζικές αρχές ανταγωνισμού ξεκίνησαν αντιμονοπωλιακή έρευνα εις βάρος της Qualcomm, με αφορμή τη συμφωνία εξαγοράς της ισραηλινής εταιρείας Autotalks, η οποία ειδικεύεται στις τεχνολογίες επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων (V2X) αναφέρει το Reuters. 

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι ρυθμιστικές αρχές της Κίνας εξετάζουν εάν η συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά τεχνολογιών που αφορούν τη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια των αυτόνομων οχημάτων.

Η Qualcomm, κολοσσός των ημιαγωγών και των ασύρματων τεχνολογιών, είχε ανακοινώσει τη συμφωνία εξαγοράς της Autotalks το 2023, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των «έξυπνων» και συνδεδεμένων αυτοκινήτων.

Η έρευνα της Κίνας εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρότερης εποπτείας που ασκεί το Πεκίνο στις συγχωνεύσεις και εξαγορές διεθνών τεχνολογικών εταιρειών, ιδιαίτερα όταν αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την εγχώρια αγορά ή την τεχνολογική αυτονομία της χώρας.

Η Qualcomm δεν έχει σχολιάσει επισήμως την έναρξη της έρευνας.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/10/2025 - 12:11
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