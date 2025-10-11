ΠΑΣΟΚ: Συγκάλυψη και διασπάθιση στο Εθνικό Απόθεμα - Η κυβέρνηση εκτεθειμένη

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη στη διαχείριση του Εθνικού Αποθέματος, μετά από νέες αποκαλύψεις του τηλεοπτικού σταθμού Alpha.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, μετά την έγκριση του Μάκη Βορίδη το 2019 για την αύξηση των στρεμμάτων, υπήρξε και δεύτερη έγκριση το 2020, γεγονός που, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, δείχνει συνέχιση της κακοδιαχείρισης κοινοτικών πόρων. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «γαλάζια φάμπρικα» και τονίζει ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι εκτεθειμένοι λόγω των συνεχιζόμενων αποκαλύψεων και εντάσεων στην εξεταστική επιτροπή.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρει:

«Η δημοσιογραφική έρευνα του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, έφερε στη δημοσιότητα ότι μετά το περίφημο «συμφωνώ» του κ. Βορίδη στην εκτόξευση των στρεμμάτων του Εθνικού Αποθέματος το 2019, υπήρξε και δεύτερη έγκριση το 2020.

Κάτι που δείχνει ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια εξυγίανσης αλλά αντιθέτως συνεχιζόταν η «γαλάζια» φάμπρικα διασπάθισης κοινοτικών πόρων όπως περιγράφεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι απολύτως εκτεθειμένοι με τις καθημερινές αποκαλύψεις και εξελίξεις στην εξεταστική επιτροπή. Γι’ αυτό έχει αρχίσει ο υπόγειος πόλεμος και τα αλληλοκαρφώματα».