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Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων: Επενδύσεις άνω των €140 εκατ. - Ανάπτυξη και περιβαλλοντική εξυγίανση στη Βοιωτία
Επιχειρήσεις
11:59 - 11 Οκτ 2025

Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων: Επενδύσεις άνω των €140 εκατ. - Ανάπτυξη και περιβαλλοντική εξυγίανση στη Βοιωτία

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλης κλίμακας επενδύσεις που ξεπερνούν τα 140 εκατομμύρια ευρώ δρομολογούνται στα Οινόφυτα, μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την ίδρυση και ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων - Ασωπού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 5305/3.10.2025. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα στη Στερεά Ελλάδα, το οποίο στοχεύει στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική και παραγωγική αναβάθμιση της περιοχής.

Το Πάρκο θα αναπτυχθεί σε έκταση 11.348 στρεμμάτων, όπου σήμερα λειτουργούν περίπου 300 επιχειρήσεις υπό το καθεστώς «άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης», που παράγουν το ένα τρίτο του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας. Κυριαρχούν κλάδοι όπως τα μέταλλα, τα χημικά, τα τρόφιμα, οι αποθήκες και τα χαρτικά.

Υποδομές και έργα περιβαλλοντικής προστασίας

Η ΚΥΑ προβλέπει την κατασκευή εκτεταμένων έργων υποδομής, όπως δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, οδοποιίας (πάνω από 50 χλμ.), καθώς και Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) δυναμικότητας 7.000 κυβικών μέτρων ημερησίως.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τα βαρέα μέταλλα, καθώς οι επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα αυτού του τύπου θα υποχρεούνται σε προ-επεξεργασία πριν τη διοχέτευσή τους στο δίκτυο, ώστε να τηρούνται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπών στον Ασωπό ποταμό.

Επιπλέον, προβλέπονται έργα ύδρευσης, με την κατασκευή δεξαμενής 8.000 κυβικών μέτρων, νέων αγωγών, πυροσβεστικών κρουνών και Μονάδας Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) δυναμικότητας 14.850 κυβικών μέτρων, καθώς και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού και οδοφωτιστικού δικτύου.

Νέες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες

Σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική μελέτη, περίπου 80% των κεφαλαίων θα προέλθουν από εισφορές σε χρήμα των ιδιοκτητών, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια, δάνεια και επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, που ήδη έχει εγκρίνει 9 εκατ. ευρώ για την κατασκευή της μονάδας καθαρισμού αποβλήτων.

Η πολεοδόμηση της περιοχής θα δημιουργήσει 3.637 στρέμματα νέων βιομηχανικών οικοπέδων, ικανά να φιλοξενήσουν 100 - 120 νέες επιχειρήσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν 968 στρέμματα κοινόχρηστων χώρων, 1.212 στρέμματα πρασίνου και 68 στρέμματα κοινωφελών υποδομών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΔΕΠ Οινοφύτων Ασωπού, Ανδρέας Λουκάτος, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι τα επόμενα βήματα είναι η εκπόνηση και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης εντός ενός έτους, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η κατασκευή της Μονάδας Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων.

Ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης

Η εγκατάσταση των επιχειρήσεων στο νέο Πάρκο θα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα:

  1. ευνοϊκότερους όρους δόμησης,
  2. απλούστερη περιβαλλοντική αδειοδότηση,
  3. αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης από τον αναπτυξιακό νόμο,
  4. ασφάλεια δικαίου στις χρήσεις γης,
  5. καλύτερες υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού και αποκομιδής απορριμμάτων.

Προοπτικές

Σε επόμενη φάση προβλέπεται η σύνδεση του Πάρκου με το σιδηροδρομικό δίκτυο, η κατασκευή υποσταθμού από τον ΑΔΜΗΕ, η δημιουργία δικτύου φυσικού αερίου και περιφερειακής οδού Οινοφύτων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνδεσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της περιοχής.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Οινοφύτων αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης βιομηχανικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, βάζοντας τέλος σε δεκαετίες άναρχης βιομηχανικής δραστηριότητας και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, επενδυτικές ευκαιρίες και αναπτυξιακή προοπτική για τη Βοιωτία και τη χώρα συνολικά.

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