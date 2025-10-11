Δήμος Αριστοτέλη και Ελληνικός Χρυσός: Η άνθιση των νέων διαμέσου της Ευδαιμονίας

Ένα τετραήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους νέους του Δήμου Αριστοτέλη Ο Δήμος Αριστοτέλη και η εταιρία Ευδαιμονία, με την ευγενική χορηγία της Ελληνικός Χρυσός, ενώνουν δυνάμεις για να προσφέρουν στους νέους του Δήμου Αριστοτέλη μια μοναδική ευκαιρία εκπαίδευσης: το τετραήμερο πρόγραμμα άτυπης εκπαίδευσης «Η Ευδαιμονία και η Ανάπτυξη των Νέων».

Εμπνευσμένο από τις φιλοσοφικές αρχές του Αριστοτέλη, αλλά και βασισμένο σε σύγχρονες επιστήμες όπως η γνωστική επιστήμη, η νευροψυχολογία και η θετική ψυχολογία, το πρόγραμμα στοχεύει να καλλιεργήσει δεξιότητες ζωής (Human Skills) που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη κοινωνία και στον κόσμο της επιχειρηματικότητας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν:

Αυτογνωσία & προσωπικό όραμα Συναισθηματική νοημοσύνη & κριτική σκέψη Ικανότητες ηγεσίας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων Δεξιότητες επικοινωνίας & λήψης αποφάσεων

Το πρόγραμμα «Ευδαιμονία» αποτελεί μια σημαντική επένδυση για τη νέα γενιά, προσφέροντας τα εφόδια που χρειάζονται οι νέοι για να «ανθίσουν» και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής, ζώντας παράλληλα μια ευχάριστη και δημιουργική ζωή.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Αριστοτέλη, την πατρίδα του μεγάλου φιλοσόφου της Ευδαιμονίας, προσφέροντας στους νέους μια εμπειρία εκπαίδευσης που συνδυάζει φιλοσοφία, επιστήμη και πράξη. Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 4 πρακτικά εργαστήρια.

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο διαφορετικές ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο ομάδες, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους:

Ομάδα 1

1η συνάντηση: 18-19 Οκτωβρίου 2025, ώρα: 10:00-17:00

2η συνάντηση: 8-9 Νοεμβρίου 2025, ώρα: 10:00-17:00

Χώρος διεξαγωγής: Παλαιοχώρι (Πέτρινο)

Ομάδα 2

1η συνάντηση: 1-2 Νοεμβρίου 2025, ώρα: 10:00-17:00

2η συνάντηση: 22-23 Νοεμβρίου 2025, ώρα: 10:00-17:00

Χώρος διεξαγωγής: Μεγ. Παναγία (Θέατρο)

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά. Δήλωσε συμμετοχή στο https://www.eudaimonia.edu.gr/registration/ και γίνε μέρος της αλλαγής!