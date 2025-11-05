ifo: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Μετά από μια πτώση τον Σεπτέμβριο, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βελτιώθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο. Αν και παραμένει σε αρνητικό έδαφος, εντούτοις αυξήθηκε τον Οκτώβριο στις –12,9 μονάδες, από –21,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

«Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία αυτοκινήτων είναι πλέον πιο αισιόδοξες. Παρότι παραμένουν αρνητικές, είναι υψηλότερες από ό,τι έχουν υπάρξει τα τελευταία δύο χρόνια», δηλώνει η ειδικός του ifo για τη βιομηχανία, Ανίτα Βέλφλ.

Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους τον Οκτώβριο ως ελαφρώς χειρότερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με τον δείκτη να υποχωρεί στις –21,6 μονάδες, από –20,4 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, αρκετοί δείκτες δίνουν λόγους για αισιοδοξία και υπογραμμίζουν το άλμα στις επιχειρηματικές προσδοκίες, οι οποίες αυξήθηκαν από –22,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο σε –3,9 μονάδες τον Οκτώβριο:

Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, η ζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά. Η χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας βρίσκεται τώρα στο 84,2%, το υψηλότερο επίπεδο για φέτος.

Επιπλέον, πολύ λιγότερες εταιρείες αναφέρουν πλέον έλλειψη παραγγελιών. Οι εξαγωγικές προσδοκίες αυξήθηκαν επίσης, και με 18,0 μονάδες ξεπέρασαν ελαφρώς το συγκριτικά υψηλό επίπεδο του προηγούμενου μήνα των 16,7 μονάδων.