Ευρωαγορές: Άνοιγμα με πτώση - Οι τεχνολογικές μετοχές ηγούνται των ρευστοποιήσεων λόγω φόβου «φούσκας»

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν πτωτικά το πρωί της Τετάρτης 5/11, ακολουθώντας τις παγκόσμιες αγορές, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις «φουσκωμένες» αποτιμήσεις στον τεχνολογικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,22% στις 569,28 μονάδες με τις περισσότερες κύριες αγορές και κλάδους να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος.

Στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου άνοιξε με πτώση 0,03% στις 9.711,85 μονάδες, ο DAX της Γερμανίας υποχωρεί κατά 0,54% στις 23.816,20 μονάδες και ο CAC 40 της Γαλλίας εμφανίζεται μειωμένος κατά 0,02% στις 8.065,52 μονάδες,

Όσον αφορά τις περιφερειακές αγορές, ο FTSE MIB της Ιταλίας καταγράφει πτώση 0,03% στις 43.249,00 μονάδες και ο Ισπανικός ΙΒΕΧ με πτώση 0,35% κινείται στις 15.966,50 μονάδες.

Τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες, με τον δείκτη Stoxx 600 Technology να υποχωρεί κατά 1,2%, μετά τη σημαντική πτώση των τεχνολογικών μετοχών στις ΗΠΑ την Τρίτη.

Το αρνητικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ακολουθεί την ίδια τάση που επικράτησε στη Wall Street και στις αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι οι υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ενδέχεται να υποδηλώνουν τη δημιουργία «φούσκας».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq συνέχισαν να υποχωρούν, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατρακύλησε κάτω από το όριο των 50.000 μονάδων, οδηγώντας σε γενικευμένη πτώση στις αγορές της Ασίας καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις μετοχές που σχετίζονται με την AI.

Το επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε περαιτέρω την Τρίτη, όταν οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Goldman Sachs και της Morgan Stanley προειδοποίησαν ότι οι αγορές θα μπορούσαν να βιώσουν σημαντική διόρθωση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα γεμάτη από ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη.

Οι μετοχές της Novo Nordisk ξεκίνησαν τη συνεδρίαση με πτώση 4,5%, αλλά στη συνέχεια γύρισαν σε άνοδο 2%, αφού η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 20 δισ. κορώνες (περίπου 3,1 δισ. δολάρια) για το τρίτο τρίμηνο, σε γραμμή με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι μετοχές της BMW υποχωρούν κατά 1,5%, καθώς τα κέρδη προ τόκων για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Αντίθετα, η Orsted ενισχύεται κατά 1,2%, καθώς η δανέζικη εταιρεία αιολικής ενέργειας ανακοίνωσε καθαρές ζημιές 1,7 δισ. κορώνες, καλύτερες από τις αναμενόμενες ζημιές των 1,95 δισ. κορωνών.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας (Riksbank) αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τη νέα της απόφαση για τα επιτόκια. Παράλληλα, αναμένονται στοιχεία για τις παραγγελίες εργοστασίων στη Γερμανία, τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους δείκτες PMI στην Ευρώπη.