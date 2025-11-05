ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Άνοιγμα με πτώση - Οι τεχνολογικές μετοχές ηγούνται των ρευστοποιήσεων λόγω φόβου «φούσκας»
Χρηματιστήρια
11:19 - 05 Νοε 2025

Ευρωαγορές: Άνοιγμα με πτώση - Οι τεχνολογικές μετοχές ηγούνται των ρευστοποιήσεων λόγω φόβου «φούσκας»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν πτωτικά το πρωί της Τετάρτης 5/11, ακολουθώντας τις παγκόσμιες αγορές, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις «φουσκωμένες» αποτιμήσεις στον τεχνολογικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,22% στις 569,28 μονάδες με τις περισσότερες κύριες αγορές και κλάδους να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος.

Στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου άνοιξε με πτώση 0,03% στις 9.711,85 μονάδες, ο DAX της Γερμανίας υποχωρεί κατά 0,54% στις 23.816,20 μονάδες και ο CAC 40 της Γαλλίας εμφανίζεται μειωμένος κατά 0,02% στις 8.065,52 μονάδες,

Όσον αφορά τις περιφερειακές αγορές, ο FTSE MIB της Ιταλίας καταγράφει πτώση 0,03% στις 43.249,00 μονάδες και ο Ισπανικός ΙΒΕΧ με πτώση 0,35% κινείται στις 15.966,50 μονάδες.

Τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες, με τον δείκτη Stoxx 600 Technology να υποχωρεί κατά 1,2%, μετά τη σημαντική πτώση των τεχνολογικών μετοχών στις ΗΠΑ την Τρίτη.

Το αρνητικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ακολουθεί την ίδια τάση που επικράτησε στη Wall Street και στις αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι οι υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ενδέχεται να υποδηλώνουν τη δημιουργία «φούσκας».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq συνέχισαν να υποχωρούν, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατρακύλησε κάτω από το όριο των 50.000 μονάδων, οδηγώντας σε γενικευμένη πτώση στις αγορές της Ασίας καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις μετοχές που σχετίζονται με την AI.

Το επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε περαιτέρω την Τρίτη, όταν οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Goldman Sachs και της Morgan Stanley προειδοποίησαν ότι οι αγορές θα μπορούσαν να βιώσουν σημαντική διόρθωση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα γεμάτη από ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη.

Οι μετοχές της Novo Nordisk ξεκίνησαν τη συνεδρίαση με πτώση 4,5%, αλλά στη συνέχεια γύρισαν σε άνοδο 2%, αφού η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 20 δισ. κορώνες (περίπου 3,1 δισ. δολάρια) για το τρίτο τρίμηνο, σε γραμμή με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι μετοχές της BMW υποχωρούν κατά 1,5%, καθώς τα κέρδη προ τόκων για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Αντίθετα, η Orsted ενισχύεται κατά 1,2%, καθώς η δανέζικη εταιρεία αιολικής ενέργειας ανακοίνωσε καθαρές ζημιές 1,7 δισ. κορώνες, καλύτερες από τις αναμενόμενες ζημιές των 1,95 δισ. κορωνών.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας (Riksbank) αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τη νέα της απόφαση για τα επιτόκια. Παράλληλα, αναμένονται στοιχεία για τις παραγγελίες εργοστασίων στη Γερμανία, τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους δείκτες PMI στην Ευρώπη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν
Χρηματιστήρια

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Σκιά πληθωρισμού πάνω από τις αγορές: Βουτιά στις ευρωαγορές και πολιτική πίεση στον Στάρμερ
Χρηματιστήρια

Σκιά πληθωρισμού πάνω από τις αγορές: Βουτιά στις ευρωαγορές και πολιτική πίεση στον Στάρμερ

Ευρωπαϊκές αγορές σε άνοδο με φόντο πολιτικές εξελίξεις ΗΠΑ - Κίνας
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκές αγορές σε άνοδο με φόντο πολιτικές εξελίξεις ΗΠΑ - Κίνας

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με την προσοχή στραμμένη σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κίνα
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με την προσοχή στραμμένη σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ