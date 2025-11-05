Alpha Bank: Παρουσία της CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στα Small Business Workshops
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:40 - 05 Νοε 2025

Alpha Bank: Παρουσία της CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στα Small Business Workshops

Reporter.gr Newsroom
Με την παρουσία της CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των Workshops για τη χρηματοδότηση των Μικρών Eπιχειρήσεων για το 2025.

Πάνω από 60 επιχειρηματίες από το Ηράκλειο της Κρήτης είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα δύο τελευταία workshops για το 2025. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Alpha Bank, έχουν ως στόχο την ενημέρωση των τοπικών επιχειρηματιών για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και την αξιοποίησή τους στα ώριμα επενδυτικά σχέδια τους.

Σε κάθε Workshop συμμετείχαν περισσότεροι από 30 επιχειρηματίες, όπου μέσα από διαδραστική συζήτηση, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από στελέχη της Alpha Bank σχετικά με:

  • τις μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας,
  • τις τάσεις σε σημαντικούς επιχειρηματικούς κλάδους και
  • τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων αναπτυξιακών χρηματοδοτικών εργαλείων

Παράλληλα, τα στελέχη της Τράπεζας και μέλη του Οικοσυστήματος Συνεργατών (Consulting Ecosystem), προσέφεραν mentoring και την τεχνογνωσία τους για την αξιοποίηση πόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων (π.χ. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος), καθώς και των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και του European Investment Fund, με σκοπό την υλοποίηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων. Επίσης, μετά τη διενέργεια του κάθε Workshop, τα στελέχη της Alpha Bank είχαν one-to-one συναντήσεις με πελάτες, παρέχοντας mentoring και εξατομικευμένες συμβουλές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Η CEO της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, τίμησε με την παρουσία της τα Workshops του Ηρακλείου, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό. «Η εξαιρετική συνεργασία μας με την Alpha Bank, αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για ουσιαστική ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, το DeLFi GF ή το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, δημιουργούμε γέφυρες πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών σε κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους, χαμηλό κόστος και ελάχιστες εξασφαλίσεις. Η εκδήλωση που διοργάνωσε η Alpha Bank στο Ηράκλειο, ήταν μία ευκαιρία για την ΕΑΤ να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της ότι θα βρίσκεται σταθερά κοντά στους επιχειρηματίες της περιφέρειας, αφουγκράζοντας ακούγοντας τις προκλήσεις τους και προσαρμόζοντας τα προγράμματά της, ώστε να αποτελούν πραγματικό μοχλό ανάπτυξης», είπε η κυρία Παπακυρίλλου.

Ο Αλέξανδρος Τόλιας, Small Business Banking Director της Alpha Bank δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που αποδείξαμε για μία ακόμη φορά ότι βρισκόμαστε στο πλευρό της επιχειρηματικότητας ολόκληρης της Ελλάδας, και ιδιαίτερα της Κρήτης, καθώς η Alpha Bank διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το νησί και την τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερη χαρά μας αποτέλεσε, η παρουσία της κυρίας Παπακυρίλλου, γεγονός που επισφραγίζει τη σημαντική βοήθεια που προσφέρουμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, προκειμένου να αναπτύξουν τα σχέδιά τους».

