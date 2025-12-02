Ιστορικό ρεκόρ για την Cyber Monday στις ΗΠΑ: Στα $14,2 δισ. οι online αγορές

Οι διαδικτυακές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να «εκτοξευθούν» τη φετινή Cyber Monday, με την Adobe Analytics να προβλέπει ότι οι καταναλωτές θα ξοδέψουν συνολικά 14,2 δισ. δολάρια, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για την κορυφαία ημέρα ηλεκτρονικών αγορών του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Adobe, η φετινή Cyber Monday εκτιμάται ότι θα σημειώσει αύξηση 6,3% σε σχέση με πέρυσι, ολοκληρώνοντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό τετραήμερο αγορών που ξεκίνησε με τις μεγάλες προσφορές της Black Friday.

Η αύξηση της ζήτησης επικεντρώνεται κυρίως σε τρεις κατηγορίες: ηλεκτρονικά είδη, ένδυση και έπιπλα, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν πάνω από το 50% της συνολικής online δαπάνης.

Ρεκόρ στη Black Friday - Πτώση στα φυσικά καταστήματα

Οι ηλεκτρονικές αγορές της Black Friday ανήλθαν στα 11,8 δισ. δολάρια, καταγράφοντας νέο υψηλό, ενώ συνολικά το Σαββατοκύριακο οι online δαπάνες έφτασαν τα 23,6 δισ. δολάρια, ενισχυμένες κατά περίπου 9% σε σχέση με πέρυσι.

Αντίθετα, στο «φυσικό» λιανεμπόριο η κίνηση μειώθηκε κατά 5,3%, σύμφωνα με στοιχεία της RetailNext.

Σημαντικές διαφορές στις αγοραστικές συμπεριφορές

Πίσω από τα εντυπωσιακά νούμερα, ωστόσο, διαφαίνεται μια σαφής διαφορά μεταξύ κοινωνικών ομάδων.

Οι καταναλωτές υψηλότερων εισοδημάτων πραγματοποίησαν σημαντικές και πολυδάπανες αγορές, ενώ όσοι ανήκουν σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα περιόρισαν το «καλάθι» τους, επιλέγοντας είτε φθηνότερα προϊόντα είτε λιγότερα τεμάχια.

Παράλληλα, η συνολική ανάπτυξη των online αγορών έχει επιβραδυνθεί σε σχέση με την εκρηκτική περίοδο 2015–2020, με την Adobe να καταγράφει πλέον μονοψήφιους ρυθμούς ανόδου για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Η θετική πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου έρχεται σε μια περίοδο όπου το καταναλωτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο, λόγω του πρόσφατου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του περιβάλλοντος υψηλών τιμών. Παρά αυτά, η ενίσχυση των πραγματικών μισθών και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος λειτουργούν υποστηρικτικά στη ζήτηση.

Νωρίτερα οι προσφορές - «Έξυπνες» αγορές με τη βοήθεια AI

Οι αλυσίδες λιανικής κινήθηκαν φέτος πιο στοχευμένα, ανοίγοντας τον κύκλο προσφορών αρκετές ημέρες πριν την Black Friday. Για παράδειγμα, η Walmart ξεκίνησε τις εκπτώσεις ήδη από τις 14 Νοεμβρίου, προσφέροντας στα μέλη του Walmart+ προνομιακή πρόωρη πρόσβαση.

Εντυπωσιακή αύξηση σημείωσε και η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης: σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κλάδου, η κυκλοφορία που προέρχεται από AI bots και βοηθούς αγορών αναμένεται να αυξηθεί φέτος κατά 670%, καθώς οι καταναλωτές αξιοποιούν πλέον συστηματικά τέτοιες τεχνολογίες για σύγκριση τιμών και εντοπισμό προσφορών.