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Μεταφέρεται η έδρα του Turkstream από την Ολλανδία στην Ουγγαρία
Επιχειρήσεις
11:46 - 09 Δεκ 2025

Μεταφέρεται η έδρα του Turkstream από την Ολλανδία στην Ουγγαρία

Reporter.gr Newsroom
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Τη μεταφορά της έδρας του διαχειριστή του αγωγού φυσικού αερίου Turkstream από την Ολλανδία στην Ουγγαρία ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Πίτερ Σιγιάρτο. 

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS, η απόφαση αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει τη θέση της Βουδαπέστης στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Ο Σιγιάρτο υπογράμμισε ότι η μετεγκατάσταση της εταιρικής έδρας αποδεικνύει τη σημασία της Ουγγαρίας ως κομβικού σημείου για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου προς την Κεντρική και Νότια Ευρώπη.

Ο αγωγός Turkstream, που μεταφέρει ρωσικό αέριο μέσω Τουρκίας, Σερβίας και Ουγγαρίας, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της ενεργειακής τροφοδοσίας για πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγο μετά την συνάντηση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει την ενεργειακή της στρατηγική εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και ζητημάτων ασφάλειας εφοδιασμού. Η Βουδαπέστη διατηρεί σταθερά μια πιο πραγματιστική προσέγγιση στη συνεργασία με τη Μόσχα σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, στοιχείο που καθιστά την απόφαση ακόμη πιο χαρακτηριστική.

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