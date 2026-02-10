Paramount: Νέα «επίθεση» προς Netflix με βελτιωμένη προσφορά για τη Warner Bros

Η Paramount Skydance προχώρησε σε βελτιώσεις στην επιθετική της πρόταση για την εξαγορά της Warner Bros, προκειμένου να αντιμετωπίσει ορισμένες ανησυχίες της εταιρείας και να προσπαθήσει να ανατρέψει την ανταγωνιστική συμφωνία που έχει υπογραφεί με το Netflix.

Συγκεκριμένα, η Paramount, υπό την ηγεσία του δισεκατομμυριούχου Ντέιβιντ Έλισον, αύξησε την προσφορά της για τη Warner Bros. Discovery στα 108 δισεκατομμύρια δολάρια, επιδιώκοντας να υπερβεί τη συμφωνία των 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει συνάψει το Netflix για τα στούντιο και τα streaming περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros.

Η εταιρεία βελτίωσε την προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή, παρέχοντας στους μετόχους επιπλέον μετρητά για να καλύψουν ενδεχόμενες καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από τις ρυθμιστικές αρχές. Παράλληλα, η Paramount ανέλαβε να καταβάλει το τέλος τερματισμού της συμφωνίας ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα χρεωνόταν η Warner Bros. στο Netflix σε περίπτωση αποχώρησης από την υπάρχουσα συμφωνία. Η πρόταση περιλαμβάνει ακόμη την υποστήριξη για την αναχρηματοδότηση χρέους της Warner Bros. και την κάλυψη 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σχετικά τέλη, εφόσον απαιτηθεί.

Οι δύο εταιρείες, Paramount και Netflix, στοχεύουν στην εξαγορά της WBD για την πρόσβαση στα κορυφαία κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, την εκτεταμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου και τα δημοφιλή franchise όπως το «Game of Thrones», το «Harry Potter» και τους υπερήρωες Batman και Superman.

Η Paramount έχει ξεκινήσει μια έντονη καμπάνια στα μέσα ενημέρωσης για να πείσει τους μετόχους ότι η προσφορά της υπερτερεί, ενώ η Warner Bros. παραμένει έως τώρα διστακτική.

Για να διασφαλίσει ταχεία κανονιστική έγκριση, η Paramount ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει στους μετόχους της Warner Bros. μια «χρονική χρέωση» 25 σεντς ανά μετοχή για κάθε τρίμηνο καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της συναλλαγής μετά τις 31 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η βασική προσφορά σε μετρητά παραμένει στα 30 δολάρια ανά μετοχή.

Μετά την ανακοίνωση, οι μετοχές της Paramount και της Warner Bros. ενισχύθηκαν περίπου 1,7%, ενώ η μετοχή του Netflix σημείωσε άνοδο 3,5%, δείχνοντας ότι οι επενδυτές που ενδέχεται να προτιμούσαν η Netflix να μην προχωρήσει στη συμφωνία, βλέπουν θετικά την ύπαρξη μιας εναλλακτικής πρότασης από την Paramount.

Η Warner Bros., η οποία έχει απορρίψει πολλές προτάσεις της Paramount, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει από τους μετόχους να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας με το Netflix μέχρι τον Απρίλιο.