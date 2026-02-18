Meta και Nvidia επεκτείνουν τη στρατηγική συνεργασία με εκατομμύρια επεξεργαστές

Η Meta Platforms Inc. ανακοίνωσε συμφωνία για την εγκατάσταση «εκατομμυρίων» επεξεργαστών της Nvidia Corp. τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την ήδη ισχυρή συνεργασία μεταξύ των δύο κορυφαίων εταιρειών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 9% των εσόδων της Nvidia, δεσμεύεται να αξιοποιήσει περισσότερους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης και εξοπλισμό δικτύωσης από την εταιρεία. Για πρώτη φορά, η Meta σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) Grace της Nvidia, οι οποίες αποτελούν βασικό στοιχείο των αυτόνομων υπολογιστών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει προϊόντα που βασίζονται στην τρέχουσα γενιά Blackwell και στα επερχόμενα μοντέλα Vera Rubin των επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι ενθουσιασμένη που επεκτείνει τη συνεργασία με την Nvidia για την κατασκευή κορυφαίων συστημάτων και την παροχή τεχνητής νοημοσύνης σε όλους.

Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Meta προς την Nvidia σε μια περίοδο που το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται ραγδαία. Τα συστήματα της Nvidia θεωρούνται πρότυπο για την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης και αποφέρουν δισεκατομμύρια έσοδα στην εταιρεία, παρόλο που ανταγωνιστές προσφέρουν πλέον εναλλακτικές λύσεις. Η Meta, παράλληλα, επενδύει στην ανάπτυξη εσωτερικών τσιπ.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, οι μετοχές της Nvidia και της Meta αυξήθηκαν περίπου κατά 1%, ενώ η Advanced Micro Devices Inc., ανταγωνιστής της Nvidia στον χώρο των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε πτώση περίπου 3%.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της IDC, οι επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia κοστίζουν κατά μέσο όρο 16.061 δολάρια το καθένα, κάτι που σημαίνει ότι ένα εκατομμύριο τσιπ θα είχαν κόστος άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να υπολογίζεται η τιμή των νεότερων εκδόσεων ή άλλου εξοπλισμού που θα προμηθευτεί η Meta.

Η Meta ήταν ήδη ο δεύτερος μεγαλύτερος αγοραστής προϊόντων της Nvidia, με συνολικές αγορές περίπου 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τελευταίο οικονομικό έτος. Ο Ίαν Μπακ, αντιπρόεδρος της Nvidia, δήλωσε ότι η τελευταία δέσμευση δεν συνοδεύεται από ανακοινωθέν χρηματικό ποσό ή χρονοδιάγραμμα. Τόνισε ότι μόνο η Nvidia μπορεί να προσφέρει το πλήρες φάσμα των εξαρτημάτων, συστημάτων και λογισμικού που χρειάζεται μια εταιρεία για ηγετικό ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παραδέχτηκε ότι είναι λογικό η Meta να εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις.

Ο Ζούκερμπεργκ έχει θέσει την τεχνητή νοημοσύνη ως κορυφαία προτεραιότητα για τη Meta, δεσμευόμενος να δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την υποδομή που απαιτείται για να παραμείνει ανταγωνιστική. Η εταιρεία έχει ήδη προγραμματίσει ρεκόρ δαπανών για το 2026, με 600 δισεκατομμύρια δολάρια να διατίθενται σε έργα υποδομής στις ΗΠΑ τα επόμενα τρία χρόνια, περιλαμβανομένων μεγάλων κέντρων δεδομένων σε Λουιζιάνα, Οχάιο και Ιντιάνα. Ένα gigawatt ισοδυναμεί περίπου με την ενέργεια που χρειάζονται 750.000 νοικοκυριά.

Ο Μπακ τόνισε ότι η Meta θα είναι ο πρώτος μεγάλος διαχειριστής κέντρων δεδομένων που θα χρησιμοποιεί τις CPU Grace της Nvidia σε αυτόνομους διακομιστές, μια περιοχή που κυριαρχούν σήμερα η Intel και η AMD. Η χρήση τους θα καλύψει φορτία εργασίας που σχετίζονται με επεξεργασία δεδομένων και μηχανική μάθηση, ενώ οι CPU Grace μπορούν να προσφέρουν διπλάσια απόδοση ανά watt σε τέτοιους φόρτους εργασίας.

Η Meta θα χρησιμοποιεί τα τσιπ η ίδια, αξιοποιώντας παράλληλα την υπολογιστική ισχύ που παρέχουν άλλες εταιρείες με βάση την Nvidia, επιτρέποντας την επέκταση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε ένα ευρύτερο φάσμα εργασιών και υποδομών.