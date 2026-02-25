ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
TELEKOM: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πάνω από 94% σε σύγκριση με το 2017
Επιχειρήσεις
18:52 - 25 Φεβ 2026

TELEKOM: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πάνω από 94% σε σύγκριση με το 2017

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κλιματική ουδετερότητα πέτυχε ο Όμιλος TELEKOM  σε όλες τις δραστηριότητές του παγκοσμίως, για τις άμεσες εκπομπές και τις εκπομπές από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Πεδίο εφαρμογής 1 & 2). Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς η TELEKOM γίνεται ο πρώτος πολυεθνικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος που επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο, συμβάλλοντας έμπρακτα στην προστασία του κλίματος.

Σε σύγκριση με το 2017, ο Όμιλος έχει μειώσει τις εκπομπές του πάνω από 94%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (κάτω από 6%) αντισταθμίζεται μέσω έργων δέσμευσης CO υψηλής ποιότητας. Συνολικά, η TELEKOM έχει μειώσει τις εκπομπές της κατά περίπου 28 εκατομμύρια τόνους CO₂.

«Πολλοί μιλούν για την προστασία του κλίματος. Εμείς την κάναμε πράξη. Με προσήλωση, πετύχαμε τους κλιματικούς μας στόχους», υπογραμμίζει ο Tim Höttges, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου TELEKOM. «Ταυτόχρονα, με την προστασία του κλίματος ωφελούμαστε σημαντικά και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο: σήμερα είμαστε ενεργειακά πιο ανεξάρτητοι, πιο αποδοτικοί και πιο ισχυροί επιχειρηματικά. Η δέσμευσή μας για κλιματική ουδετερότητα δημιουργεί οφέλη για το περιβάλλον, τους ανθρώπους και την ίδια την εταιρεία.»

Το 2019 ο Όμιλος δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές από τη λειτουργία του κατά 90–95% έως το 2025, σε σύγκριση με το 2017. Η επίτευξη μείωσης άνω του 94% πλησιάζει στο ανώτατο όριο του στόχου που είχε τεθεί. Η πορεία αυτή επιβεβαιώνει ότι η προστασία του κλίματος μπορεί να συνδυάζεται με ισχυρές επιχειρηματικές επιδόσεις.

Καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι:

Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια: Ο Όμιλος TELEKOM έχει υπογράψει μακροπρόθεσμα συμβόλαια αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs), τα οποία εξασφαλίζουν σταθερότητα τιμής και συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, μεγάλης κλίμακας συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες συμβάλλουν στη σταθερότητα του δικτύου.

Ενεργειακή αποδοτικότητα: Ο Όμιλος TELEKOM επενδύει συστηματικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα του δικτύου, μέσω έξυπνων συστημάτων ελέγχου και σύγχρονων τεχνολογιών. Οι επενδύσεις αυτές μειώνουν σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση, περιορίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα και δημιουργούν σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Ηλεκτροκίνηση και εκσυγχρονισμός κτιρίων: Η σταδιακή αντικατάσταση του στόλου οχημάτων του Ομίλου με ηλεκτρικά οχήματα μειώνει το λειτουργικό κόστος και το κόστος συντήρησης. Στα κτίρια, η βελτιστοποίηση της χρήσης των χώρων γραφείων, οι έξυπνες λειτουργίες διαχείρισης και τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης συμβάλλουν περαιτέρω στη μείωση κόστους και εκπομπών.

Όπως και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, έτσι και οι δείκτες εκπομπών επαληθεύονται από ανεξάρτητους ελεγκτικούς φορείς. Οι εκπομπές των Πεδίων 1 και 2, όπως και η ενεργειακή κατανάλωση, περιλαμβάνονται στο σύστημα παροχής κινήτρων της Διοίκησης και συνεπώς ενσωματώνονται στο σύστημα ελέγχου της εταιρείας.

Επόμενος σταθμός για την προστασία του κλίματος το 2030

Η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας από τις λειτουργίες στις εγκαταστάσεις είναι μόνο η αρχή: έως το 2030, η TELEKOM στοχεύει σε μείωση κατά 55% σε όλα τα πεδία εφαρμογής εκπομπών (Πεδίο εφαρμογής 1, 2 και 3). Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την παραγωγή και μεταφορά ενός router, την αποθήκευση και διανομή του, καθώς και τη χρήση του από τους πελάτες. Έως το 2040, ολόκληρη η αλυσίδα αξίας θα είναι κλιματικά ουδέτερη (μηδενικές καθαρές εκπομπές).

COSMOTE TELEKOM και κλιματική ουδετερότητα

«Η κλιματική ουδετερότητα που πέτυχε ο Όμιλος TELEKOM αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον κλάδο και επιβεβαιώνει ότι η βιωσιμότητα και η επιχειρηματική ανάπτυξη είναι αλληλένδετα. Στην COSMOTE TELEKOM, είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλαμε στη σημαντική αυτή επιτυχία. Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στην κλιματική ουδετερότητα, με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα, περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλλουν ουσιαστικά στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της χώρας.», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability and Channel Productions.

H COSMOTE TELEKOM με τη βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματωμένη στην επιχειρηματική της στρατηγική αξιοποιεί τη διεθνή τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές του Ομίλου. Συμμετέχοντας στην επίτευξη του στόχου του Ομίλου TELEKOM για κλιματική ουδετερότητα, η COSMOTE TELEKOM έχει λάβει μέτρα και υλοποιήσει σημαντικές δράσεις για τη μείωση των εκπομπών της, που εφαρμόζονται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου πανελλαδικά.

Στις βασικές κατηγορίες μέτρων για κλιματική ουδετερότητα περιλαμβάνονται: η 100% κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και των κτιρίων, η ηλεκτροκίνηση του στόλου οχημάτων. Ενώ οι εκπομπές που δεν ήταν εφικτό να μειωθούν αντισταθμίστηκαν μέσω έργων δέσμευσης CO υψηλής ποιότητας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Euroxx Securities: Αναβάθμιση για τον ΟΤΕ στα €21,3 – Περιθώριο ανόδου 16,4% και ισχυρές ταμειακές ροές
Αναλύσεις

Euroxx Securities: Αναβάθμιση για τον ΟΤΕ στα €21,3 – Περιθώριο ανόδου 16,4% και ισχυρές ταμειακές ροές

Μουσείο τηλεπικοινωνιών ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις με αφορμή την παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μουσείο τηλεπικοινωνιών ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις με αφορμή την παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών

ΟΤΕ: Η Deutsche Bank βλέπει περιθώριο ανόδου έως τα €23 – «Θόρυβος» η συζήτηση για τη ΔΕΗ
Αναλύσεις

ΟΤΕ: Η Deutsche Bank βλέπει περιθώριο ανόδου έως τα €23 – «Θόρυβος» η συζήτηση για τη ΔΕΗ

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση του θετικού momentum με «στοίχημα» τις 2.330 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση του θετικού momentum με «στοίχημα» τις 2.330 μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:25

ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό

Πολιτική
02/06/2026 - 21:05

Δημοσκόπηση Pulse: Δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5% - Από πού παίρνει η Καρυστιανού

Υγεία
02/06/2026 - 21:00

Καμπανάκι από τη Σουηδία: «Αφήστε τα κινητά όταν είστε με τα παιδιά σας» - Οι νέες οδηγίες για τους γονείς

Magazino
02/06/2026 - 21:00

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 20:45

Rheinmetall: Έκλεισε το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο της ιστορίας της με τη Ρουμανία

Πολιτική
02/06/2026 - 20:25

ΚΚΕ για δηλώσεις Ντίλιαν: Ο κόσμος «το έχει τούμπανο» και η κυβέρνηση ΝΔ «κρυφό καμάρι»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 20:10

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 20:01

Οι αγορές «ανασαίνουν» από την πτώση του πετρελαίου και τα σενάρια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν

Αυτοδιοίκηση
02/06/2026 - 19:55

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση

Ναυτιλία
02/06/2026 - 19:36

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 19:20

Paramount: Στην Κομισιόν η συμφωνία–μαμούθ των $110 δισ. για την εξαγορά της Warner Bros

Magazino
02/06/2026 - 19:09

Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four

Ειδήσεις
02/06/2026 - 19:00

ΣτΕ: Ακύρωση απόφασης της ΕΛ.ΑΣ. για παύση μέτρων προστασίας σε πρώην μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

Magazino
02/06/2026 - 19:00

Chronotopia: Οι νικητές του Βραβείου Τέχνης Γ. & Α. Μαμιδάκη και η Κρήτη μέσα από χιλιάδες φακούς

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/06/2026 - 18:55

Επένδυση €1,9 εκατ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:38

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η νέα Παγκόσμια Τάξη στη Ναυτιλία - Tα διακυβεύματα για την Ελλάδα

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:23

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 18:15

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:12

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Τεχνολογία
02/06/2026 - 18:01

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία

Πολιτική
02/06/2026 - 18:00

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 17:50

CrediaBank: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Οικονομία
02/06/2026 - 17:47

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/06/2026 - 17:41

Η Γιούλη Λαρά στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:38

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Σχόλια Αγοράς
02/06/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά

Υγεία
02/06/2026 - 17:36

Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Τι είναι, τα συμπτώματα και πώς να προστατευτείτε χωρίς πανικό

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

Πολιτική
02/06/2026 - 17:27

Υπόθεση υποκλοπών: Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ