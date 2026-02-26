Stellantis: Στα σκαριά διεύρυνση της συνεργασίας με την κινέζικη Leapmotor για φθηνότερα EV

Η Stellantis εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων της κινεζικής Leapmotor, με στόχο τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών της εμπορικών σημάτων, όπως τα Fiat, Opel και Peugeot.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ο όμιλος μελετά την επέκταση της συνεργασίας με τη Leapmotor, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε προηγμένες μπαταρίες και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης που έχει αναπτύξει η κινεζική εταιρεία. Η Stellantis ήδη διανέμει στην Ευρώπη μοντέλα της Leapmotor, όπως το SUV C10, μέσω του δικτύου της, ωστόσο το επόμενο βήμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει βαθύτερη ενσωμάτωση τεχνολογίας.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, με την πιθανή συμφωνία να πρέπει να αντιμετωπίσει ζητήματα προστασίας δεδομένων και το ρυθμιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ, που από το 2027 θα απαγορεύει την εισαγωγή ή πώληση «συνδεδεμένων» οχημάτων με τεχνολογία που συνδέεται με την Κίνα ή τη Ρωσία. Παρ’ όλα αυτά, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία εντός του έτους.

Αν προχωρήσει, θα είναι η πρώτη φορά που ένας μεγάλος δυτικός κατασκευαστής θα βασιστεί σε κινεζική πλατφόρμα και λογισμικό για μοντέλα που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά. Για τη Stellantis, η κίνηση σημαίνει εξοικονόμηση κόστους ανάπτυξης και ταχύτερη ανταπόκριση στον ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η BYD και η MG, αλλά και από παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς παίκτες όπως η Volkswagen και η Renault.

Η στρατηγική επανεκκίνησης της Stellantis περιλαμβάνει ευρύτερη αναθεώρηση της πορείας της στην ηλεκτροκίνηση. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία ανακοίνωσε απομειώσεις και επιβαρύνσεις ύψους 22,2 δισ. ευρώ και περιορισμούς ή τερματισμό ορισμένων κοινοπραξιών για μπαταρίες. Παράλληλα, επαναφέρει ισχυρούς κινητήρες εσωτερικής καύσης στις ΗΠΑ και ντίζελ εκδόσεις σε μοντέλα όπως τα Opel Astra και Peugeot 308 στην Ευρώπη, ενώ προσφέρει και υβριδικές επιλογές.

Η συνεργασία με τη Leapmotor ξεκίνησε το 2023, όταν η Stellantis απέκτησε περίπου 20% της κινεζικής εταιρείας έναντι 1,1 δισ. δολαρίων, ποσοστό που έχει μειωθεί έκτοτε. Μέσω της κοινοπραξίας Leapmotor International, τα μοντέλα της κινεζικής εταιρείας διατίθενται πλέον στο ευρωπαϊκό δίκτυο της Stellantis, ενώ σχεδιάζεται και παραγωγή στην Ισπανία.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι κινεζικοί κατασκευαστές φέρνουν νέα μοντέλα στην αγορά με ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος, οι ευρωπαϊκοί όμιλοι αναγκάζονται να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους. Για τη Stellantis, η βαθύτερη τεχνολογική συνεργασία με τη Leapmotor μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, αλλά συνοδεύεται από σαφείς θεσμικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους.