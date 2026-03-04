ifo: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Το επιχειρηματικό κλίμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βελτιώθηκε εκ νέου τον Φεβρουάριο, με τον σχετικό δείκτη να αυξάνεται στις -15,6 μονάδες, από -19,1 μονάδες* τον Ιανουάριο.

Οι εταιρείες αξιολόγησαν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση ως σημαντικά καλύτερη σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα· ωστόσο, οι επιχειρηματικές προσδοκίες εμφανίστηκαν ελαφρώς επιδεινωμένες.

«Η ζήτηση από την ευρωζώνη, ιδίως για ηλεκτρικά οχήματα, συνεχίζει να λειτουργεί υποστηρικτικά για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία», αναφέρει η αναλύτρια του ifo, Anita Wölfl.

Σύμφωνα με την έρευνα του ifo, τα βιβλία παραγγελιών των εταιρειών γεμίζουν και πάλι, ενώ οι επιχειρήσεις αναμένουν βελτίωση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό τους επόμενους μήνες.

Οι Προσδοκίες Εξαγωγών του ifo αυξήθηκαν στις 10,8 μονάδες, από 8,5 μονάδες* τον Ιανουάριο. Η αυξανόμενη δημοτικότητα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εκτιμάται ότι αποτελεί τον βασικό κινητήριο παράγοντα.

«Ο αριθμός των αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί στη Γερμανία με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης (BEV) ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των δύο εκατομμυρίων την 1η Ιανουαρίου 2026», επισημαίνει η Wölfl.

Αυτό προκύπτει από την τελευταία απογραφή της German Federal Motor Transport Authority.

Τα στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου δείχνουν επίσης ότι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το 2025 κατέγραψε έσοδα άνω των 40 δισ. ευρώ από τις παγκόσμιες εξαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αυξημένα κατά 6,5% σε σύγκριση με το 2024. Άλλες χώρες της ΕΕ – κυρίως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Δανία – αντιπροσώπευαν πάνω από το 50% των εξαγωγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

* Εποχικά προσαρμοσμένα