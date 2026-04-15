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Bank of America – CashPro: Άνοδος 20% με συναλλαγές χιλιάδων δολαρίων ανά δευτερόλεπτο
Επιχειρήσεις
10:33 - 15 Απρ 2026

Bank of America – CashPro: Άνοδος 20% με συναλλαγές χιλιάδων δολαρίων ανά δευτερόλεπτο

Reporter.gr Newsroom
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Η Bank of America ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή CashPro έχει εξελιχθεί σε ένα απαραίτητο εργαλείο για εταιρικούς και εμπορικούς πελάτες, καταγράφοντας αριθμό-ρεκόρ συνδέσεων και αύξηση χρήσης κατά 20% σε ετήσια βάση. Την περασμένη χρονιά, οι χρήστες ενέκριναν μέσω της εφαρμογής πληρωμές συνολικής αξίας-ρεκόρ 1,2 τρισ. Δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 38.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο — αναδεικνύοντας την κλίμακα των συναλλαγών και τον καθοριστικό ρόλο της στην καθημερινή διαχείριση ταμειακών ροών σε διαφορετικούς κλάδους και γεωγραφικές περιοχές.

Ο Daylon Bailey, Treasury Operations Manager της Highgate Hotels και μέλος του CashPro North America Board δήλωσε: «Η εφαρμογή CashPro έχει αποδειχθεί σωτήρια για εμάς. Με βοηθά να λαμβάνω καθημερινά κρίσιμες αποφάσεις — από την έγκριση πρόσβασης χρηστών μέχρι την εκτέλεση τραπεζικών μεταφορών. Ακόμη και όταν δεν βρίσκομαι κοντά στον υπολογιστή μου, μπορώ εύκολα μέσω του κινητού να εγκρίνω πληρωμές και να επιβεβαιώνω στοιχεία άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις».

Ένας συνδυασμός εξελίξεων οδήγησε στην αύξηση κατά 20% των συνδέσεων στην εφαρμογή CashPro σε ετήσια βάση.

«Το mobile έχει περάσει από την κατηγορία της ευκολίας στην κατηγορία της αναγκαιότητας, λειτουργώντας ως ισχυρός σύμμαχος των καθιερωμένων treasury λειτουργιών, καθώς οι πελάτες καλούνται να διαχειριστούν τη μεταβλητότητα των αγορών, τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του εργατικού δυναμικού και τις ταχύτατες εξελίξεις στην ασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε η Jennifer Sanctis, CashPro Product Executive της Bank of America. «Αυτές οι δυνάμεις αλλάζουν ριζικά τον τρόπο εργασίας των treasurers, με το mobile να ξεχωρίζει προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων τη στιγμή που έχει σημασία».

Η αυξανόμενη ανάγκη για άμεση πληροφόρηση και AI-driven insights ενισχύει τον ρόλο της εφαρμογής CashPro, η οποία προσφέρει σε πραγματικό χρόνο εικόνα των ταμειακών θέσεων και υπολοίπων, ενώ από τον Νοέμβριο του 2025 ενσωματώνει και δεδομένα της αγοράς ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας μέσω του Capital Markets Insights. Παράλληλα, το AI-driven Trade Evaluation Driver score επιτρέπει στις ομάδες finance να αξιολογούν άμεσα τις συνθήκες της αγοράς και τη σχετική αξία, απευθείας από το κινητό τους. Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω βιομετρικής ταυτοποίησης και QR Sign In διασφαλίζει γρήγορη και απρόσκοπτη πρόσβαση στο CashPro Online, αξιοποιώντας γνώριμες τεχνολογίες όπως τα QR codes και τα biometrics σε περιβάλλοντα υψηλής τραπεζικής αξίας. Παράλληλα, η μετάβαση από τα emails σε push-based workflows, μέσω push notifications και του CashPro Mobile Token, προσφέρει υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ταχύτερη απόκριση, περιορίζοντας την έκθεση σε απειλές όπως το spoofing.

«Οι πελάτες μας έχουν ξεκάθαρα εκφράσει τι χρειάζονται: ταχύτητα, ανθεκτικότητα και απόλυτη ασφάλεια», ανέφερε η Winnie Chen, επικεφαλής Global Payments Solutions APAC της Bank of America. «Η ανατροφοδότησή τους, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο, καθοδηγεί τις επενδύσεις μας στην εφαρμογή CashPro, ενισχύοντας τις mobile δυνατότητες που τους επιτρέπουν να ενεργούν άμεσα και με ασφάλεια, όπου κι αν βρίσκονται».

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