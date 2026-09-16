Θάνατος Μαζωνάκη: Οι τέσσερις βαριές παραλείψεις των γιατρών που έκριναν την προφυλάκισή τους

Παραλείψεις που φέρεται να σημειώθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται πως διαπίστωσαν ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Μετά τις πολύωρες απολογίες των δύο γιατρών, οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή.

Σύμφωνα με την κρίση ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί φέρεται να προχωρούσαν στις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις σε χώρο ο οποίος:

(1) Δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

(2) Δεν ήταν εξοπλισμένος με τα απαραίτητα μέσα για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων.

(3) Οι ασθενείς δεν είχαν υποβληθεί προηγουμένως στις απαιτούμενες εξετάσεις, όπως προβλέπεται.

(4) Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των δικαστικών λειτουργών φαίνεται πως διαδραμάτισε, επίσης, το γεγονός ότι, ενώ το μηχάνημα εξέπεμπε συνεχώς ενδείξεις πως κάτι δεν πήγαινε καλά, οι δύο γιατροί φέρεται να συνέχισαν την ιατρική διαδικασία, αντί να τη διακόψουν και να ζητήσουν άμεσα τη συνδρομή ασθενοφόρου.

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Ενδέχεται να κληθεί για κατάθεση ο παραλήπτης της φωτογραφίας

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να καλέσουν ως μάρτυρα το πρόσωπο στο οποίο η γιατρός φέρεται να είχε αποστείλει φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Με δεδομένο ότι ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν πως οι δύο κατηγορούμενοι είναι ύποπτοι για την τέλεση νέων αδικημάτων, αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους και την προφυλάκισή τους.

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