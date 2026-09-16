ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μινέρβα: Αυξημένα κέρδη το 2025 παρά τις μειωμένες τιμές ελαιολάδου – Στα €69,26 εκατ. ο τζίρος
Ανακοινώσεις
16:21 - 16 Σεπ 2026

Μινέρβα: Αυξημένα κέρδη το 2025 παρά τις μειωμένες τιμές ελαιολάδου – Στα €69,26 εκατ. ο τζίρος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, με τις τιμές των πρώτων υλών και το ενεργειακό κόστος να εξακολουθούν να δημιουργούν πιέσεις στον κλάδο των τροφίμων, η ΜΙΝΕΡΒΑ διατηρεί τη δυναμική της, εστιάζοντας στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της και στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού.

Κατά την οικονομική χρήση 2025, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Mediterranean Foods A.E., ενώ παράλληλα η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά των εμπορικών σημάτων ελαιόλαδου και σπορέλαιων Άλτις, Ελάνθη, Φλώρα και Sol από τη Flora Food. Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της ΜΙΝΕΡΒΑ να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά της στον κλάδο των τροφίμων και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με ισχυρά και αναγνωρισμένα σήματα.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, ο κύκλος εργασιών της ΜΙΝΕΡΒΑ διαμορφώθηκε το 2025 στα 69,26 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 6,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, επηρεασμένος από τις χαμηλότερες τιμές που διαμορφώθηκαν στην αγορά του ελαιολάδου συνολικά.

Παρά τη μείωση του τζίρου, η εταιρεία διατήρησε ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, με τις πωλήσεις εκτός Ελλάδας να ανέρχονται σε 9,35 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 13,5% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους διαμορφώθηκε στο 21,9%, έναντι 22,9% το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,62 εκατ. ευρώ, έναντι 7,71 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παρά την οριακή υποχώρηση του EBITDA σε απόλυτους όρους, ο δείκτης EBITDA/πωλήσεις ενισχύθηκε στο 11%, από 10,4% το 2024.

Θετική ήταν η εξέλιξη των αποτελεσμάτων προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 1,82 εκατ. ευρώ, έναντι 1,51 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας παραμένει η ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης. Η ΜΙΝΕΡΒΑ συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Το εργοστάσιο της ΜΙΝΕΡΒΑ στο Σχηματάρι Βοιωτίας αποτελεί το κύριο παραγωγικό κέντρο της εταιρείας στις κατηγορίες ελαίων, ξιδιού, μαργαρίνης, βουτύρου και μαγιονέζας. Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των νέων δραστηριοτήτων, στο Σχηματάρι μεταφέρθηκε και η παραγωγή των σημάτων ελαιόλαδου και σπορέλαιων που αποκτήθηκαν μέσα στο 2025. Η συγκέντρωση της παραγωγής και η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών εντάσσονται στη στρατηγική για βελτιστοποίηση του παραγωγικού κόστους και επίτευξη μεγαλύτερων οικονομιών κλίμακας.

Το εργοστάσιο στη Γαστούνη αποτελεί τη βασική μονάδα παραγωγής και συσκευασίας κυρίως προϊόντων ντομάτας, καθώς και κέτσαπ και μουστάρδας. Οι ντομάτες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία είναι 100% ελληνικής προέλευσης, και προέρχονται από παραγωγούς του νομού Ηλείας. Μέσα από πολυδιάστατη υποστήριξη προς τους Έλληνες παραγωγούς ντομάτας, η ΜΙΝΕΡΒΑ συνεισφέρει στην ευημερία των θεμελίων της εφοδιαστικής αλυσίδας και την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Οι παραγωγοί λαμβάνουν γεωργικά εφόδια, καθοδήγηση και εκπαίδευση σε πρωτοποριακές πρακτικές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ συνεχίζει σταθερά να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καταγράφοντας τις πραγματικές ανάγκες, εστιάζοντας στις τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν στις παραγωγικές γραμμές και βρίσκοντας λύσεις που θα λειτουργήσουν ως μοχλοί καινοτομίας.

Ταυτόχρονα, εστιάζει στη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω της βελτιστοποίησης της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αναδιοργάνωσης της εργασίας.

Παράλληλα, πάγια στρατηγική της εταιρείας παραμένει η κοινωνική δέσμευση και η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και των αδύναμων κοινωνικών ομάδων μέσα από την ενίσχυση του έργου οργανισμών όπως τοπικά παντοπωλεία και σχολικές μονάδες, καθώς και η μόνιμη συνεργασία με την Τράπεζα Τροφίμων.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων διαθέτει ισχυρές και καθιερωμένες μάρκες όπως τα Μινέρβα, Χωριό, Άλτις, Pummaro, ΤΟΠ, Φαστ, Brava, Σαβόι, Ελάνθη, Φλώρα, Sol, που είναι συνυφασμένες με την ποιότητα και τη γεύση, ενώ με συνέπεια 120 χρόνων παραμένει κοντά στην ελληνική οικογένεια και πιστή στο όραμά της για να δημιουργεί «γεύσεις που αξίζει να μοιραζόμαστε».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Performance Technologies: Αύξηση τζίρου 12,6% στα €45,814 εκατ. το α&#039; εξάμηνο
Επιχειρήσεις

Performance Technologies: Αύξηση τζίρου 12,6% στα €45,814 εκατ. το α' εξάμηνο

AEGEAN: Αύξηση 4% στον τζίρο το α&#039; εξάμηνο 2026 - Θετική αλλά μειωμένη η κερδοφορία
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

AEGEAN: Αύξηση 4% στον τζίρο το α' εξάμηνο 2026 - Θετική αλλά μειωμένη η κερδοφορία

Φάρμα Κουκάκη: Νέος κύκλος ανάπτυξης με στόχο τζίρο €70 εκατ. το 2026
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Φάρμα Κουκάκη: Νέος κύκλος ανάπτυξης με στόχο τζίρο €70 εκατ. το 2026

Lancom: Συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με αύξηση κύκλου εργασιών 23,8% το 2025
Επιχειρήσεις

Lancom: Συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με αύξηση κύκλου εργασιών 23,8% το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
16/09/2026 - 20:22

Επιστροφή των αγοραστών στις ευρωπαϊκές αγορές: «Κλειδί» η απόφαση της Fed για τα επιτόκια

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 19:56

Ακριβότερα τα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Πόσο αυξάνονται οι διαδρομές από τα αεροδρόμια

ΑΜΥΝΑ
16/09/2026 - 19:37

Η Πολεμική Αεροπορία παραλαμβάνει το 60ό εκσυγχρονισμένο F-16 Viper

Ειδήσεις
16/09/2026 - 19:30

ΗΠΑ: «Έκρηξη» στη ζήτηση φυσικού αερίου από τα data centers λόγω της AI

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 19:30

ΣΕΒ: Νέο εργαλείο για τη μέτρηση της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
16/09/2026 - 19:24

ΟΗΕ: Καμπανάκι Γκουτέρες για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Ζητά δικλείδες ασφαλείας

Πολιτική
16/09/2026 - 19:13

Συνταγματική Αναθεώρηση: Στην επόμενη Βουλή το «μπαλάκι» – Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 19:08

PRODEA: Στρατηγική συνεργασία με Invel και LGT για ισχυρό «παίκτη» στα logistics

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 19:04

Alpha Trust: Κάτω από το 20% η έμμεση συμμετοχή στην ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 

Ειδήσεις
16/09/2026 - 19:00

ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο έτους η κατασκευαστική εμπιστοσύνη

Ειδήσεις
16/09/2026 - 18:57

Ισραήλ: «Μάχη» για την ψήφο των ομογενών – Ο Νετανιάχου κατά της πρωτοβουλίας

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 18:40

FOURLIS: Νέα αύξηση κεφαλαίου €242.785 – Εκδίδονται 242.785 νέες μετοχές

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 18:34

LAMDA Development: Στα €3,9 δισ. το χαρτοφυλάκιο – €1,8 δισ. οι εισπράξεις από το Ελληνικό

Εργασιακά
16/09/2026 - 18:33

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 1.000 θέσεις εργασίας

Εργασιακά
16/09/2026 - 18:17

Ελλάδα: 75η στον κόσμο στην ισότητα των φύλων – Στην 98η θέση στις οικονομικές ευκαιρίες

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 18:08

Axia για Metlen: Ανεβάζει τον πήχη χάρη στα μέταλλα – Νέα τιμή στόχος στα €72,50

Ειδήσεις
16/09/2026 - 18:06

Χάγη: Βαριές ποινές στους πρώην διοικητές του UCK – Επεισόδια και ένταση στην Πρίστινα

Ειδήσεις
16/09/2026 - 17:54

Τουρκικό χρηματιστήριο: Βουτιά 6,6% με φόντο εκροές $1,13 δισ. από επενδυτικά funds

Σχόλια Αγοράς
16/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Υψηλός τζίρος και νέα ρεκόρ στα διυλιστήρια, με «χλιαρό» φινάλε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 17:43

Solidus: «Buy» για Aegean – Στα €15 ο στόχος παρά την πίεση στην κερδοφορία

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 17:27

AXIA Ventures: Κύριος ανάδοχος της Star Bulk για τη δημόσια προσφορά στη Euronext Athens

Ειδήσεις
16/09/2026 - 17:16

Στους δρόμους οι φοιτητές για τη στέγη: Ζητούν επίδομα €500, πλαφόν στα ενοίκια και δωρεάν παροχές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/09/2026 - 17:06

ΥΠΑΑΤ - ΑΑΔΕ: Καθορίζονται οι νέες διαδικασίες ελέγχου των ΚΥΔ για τη διατήρηση της πιστοποίησής τους

Χρηματιστήρια
16/09/2026 - 17:01

Wall: Μικρή άνοδος πριν τη Fed - 92,9% πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων δίνει η αγορά

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:53

Κηφισιά: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον ηλεκτρικό

Εργασιακά
16/09/2026 - 16:50

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες του Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ - ΤΕ

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:40

Κυνικός ο Κατς: Ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να «ολοκληρώσει το έργο» στη Γάζα

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:40

Μερτς υπό πίεση: Ακυρώνει την ομιλία στον ΟΗΕ για να αντιμετωπίσει την κρίση στη CDU

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:23

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι τέσσερις βαριές παραλείψεις των γιατρών που έκριναν την προφυλάκισή τους

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 16:21

Μινέρβα: Αυξημένα κέρδη το 2025 παρά τις μειωμένες τιμές ελαιολάδου – Στα €69,26 εκατ. ο τζίρος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ