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Η Alaska Air Group «παγώνει» την ετήσια πρόβλεψη λόγω εκτόξευσης του κόστους καυσίμων
Επιχειρήσεις
08:05 - 22 Απρ 2026

Η Alaska Air Group «παγώνει» την ετήσια πρόβλεψη λόγω εκτόξευσης του κόστους καυσίμων

Reporter.gr Newsroom
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Η Alaska Air Group απέσυρε την εκτίμησή της για τα συνολικά κέρδη της χρονιάς και προειδοποίησε ότι η ζημία στο δεύτερο τρίμηνο θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που περίμεναν οι αναλυτές της Wall Street, καθώς η αμερικανική αεροπορική εταιρεία δέχεται πιέσεις από την άνοδο στο κόστος καυσίμων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.  

Η εταιρεία, με έδρα το Σιάτλ, ανακοίνωσε μαζί με τα οικονομικά της αποτελέσματα ότι σταματά προσωρινά να δίνει ετήσια πρόβλεψη, μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία των κερδών πέρα από το τρέχον τρίμηνο.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η Alaska επισήμανε ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ιδιαίτερα στα premium και διεθνή ταξίδια. Παράλληλα, διατήρησε τον φιλόδοξο στόχο για κέρδη 10 δολαρίων ανά μετοχή έως το 2027, τη στιγμή που το 2025 έκλεισε με περίπου 2,40 δολάρια ανά μετοχή σε προσαρμοσμένα κέρδη.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μπεν Μινικούτσι ανέφερε σε αναλυτές ότι, εφόσον οι τιμές των καυσίμων υποχωρήσουν και μέρος των αυξήσεων στους ναύλους διατηρηθεί, η επίτευξη του στόχου για το 2027 είναι εφικτή. Ωστόσο, τόνισε ότι η τρέχουσα αβεβαιότητα δεν επιτρέπει ασφαλείς προβλέψεις, προσθέτοντας ότι ακόμη κι αν δεν επιτευχθεί το 2027, αυτό θα συμβεί αργότερα, καθώς η στρατηγική της εταιρείας συνεχίζει να αποδίδει.

Από την πλευρά του, ο αναλυτής της Melius Research, Κόνορ Κάνινγχαμ, σημείωσε ότι οι προοπτικές κερδοφορίας της Alaska έχουν ήδη διαψευστεί αρκετές φορές, παρά τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να την κατατάξουν στους «νικητές» του κλάδου μαζί με τη Delta και τη United. Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό πρόβλημα είναι οι δυσκολίες στην υλοποίηση της στρατηγικής, κάτι που απογοητεύει τους επενδυτές.

Για το τρίμηνο, η Alaska ανακοίνωσε προσαρμοσμένη ζημία 1,68 δολαρίων ανά μετοχή, σχεδόν ευθυγραμμισμένη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν 1,67 δολάρια ζημία. Τα έσοδα ανήλθαν στα 3,3 δισ. δολάρια, επίσης κοντά στις προβλέψεις των 3,29 δισ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και του ουσιαστικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στον κλάδο.

Για το δεύτερο τρίμηνο, η εταιρεία προβλέπει ζημία περίπου 1 δολαρίου ανά μετοχή, σημαντικά χειρότερη από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για ζημία 11 σεντ. Εκτιμά επίσης ότι η μέση τιμή καυσίμων θα φτάσει τα 4,50 δολάρια ανά γαλόνι, αυξάνοντας τα έξοδα κατά περίπου 600 εκατ. δολάρια και μειώνοντας τα κέρδη ανά μετοχή κατά 3,60 δολάρια.

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