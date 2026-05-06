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Αεροπορικές εταιρείες: Αυξάνουν τις τιμές και κόβουν πτήσεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή
Επιχειρήσεις
13:48 - 06 Μάι 2026

Αεροπορικές εταιρείες: Αυξάνουν τις τιμές και κόβουν πτήσεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa , η Qantas και η Turkish Airlines, έχουν προχωρήσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα διεθνή μέσα σε αυξήσεις τιμών και περικοπές δρομολογίων, στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τον αντίκτυπο που έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή και η αύξηση στις τιμές ενέργειας.  

Η Lufthansa προειδοποίησε ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε αύξηση των τιμών των εισιτηρίων και ταυτόχρονη μείωση των πτήσεων, ώστε να αντισταθμίσει την άνοδο του κόστους καυσίμων για τα αεροσκάφη της, το οποίο εκτιμάται ότι θα επιβαρυνθεί κατά περίπου 2 δισ. δολάρια μέσα στο έτος, εξαιτίας των επιπτώσεων από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Ο μεγαλύτερος αεροπορικός όμιλος της Γερμανίας τόνισε ότι η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί «σημαντικές προκλήσεις» για τον κλάδο των αερομεταφορών, ενώ προειδοποίησε πως μια πιθανή μείωση στη διαθεσιμότητα καυσίμων εντός του έτους συνιστά πρόσθετο παράγοντα κινδύνου.

Παρά τις πιέσεις, η Lufthansa ανέφερε ότι η ζήτηση για ταξίδια παραμένει ισχυρή και ότι αναμένει μια ιδιαίτερα δυνατή τουριστική περίοδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Όπως μεταδίδει το CNN, αεροπορικές εταιρείες διεθνώς — μεταξύ των οποίων η Qantas, η Turkish Airlines, η Virgin Atlantic και η United — έχουν ήδη προχωρήσει είτε σε αυξήσεις τιμών είτε σε περικοπές δρομολογίων, ή και στα δύο, λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι αερομεταφορείς παγκοσμίως περιόρισαν περίπου 13.000 πτήσεις τον Μάιο, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 2 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 13:49
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