UniCredit: Ανοίγει ο δρόμος για είσοδο την Commerzbank – Η κρίσιμη απόφαση της ΕΚΤ το φθινόπωρο

Ένα εσωτερικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) φαίνεται να μην εντοπίζει λόγο για να απορριφθεί το αίτημα της ιταλικής UniCredit να αποκτήσει τον έλεγχο της γερμανικής Commerzbank.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η εξαγορά έχει εγκριθεί. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η τελική απόφαση αναμένεται το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

Τι αναφέρει το έγγραφο της ΕΚΤ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το έγγραφο που συζητήθηκε τον Ιούνιο στο εποπτικό συμβούλιο της ΕΚΤ αναφέρει ότι δεν υπάρχει λόγος απόρριψης της προσπάθειας της UniCredit.

Παράλληλα, όμως, η ΕΚΤ θεωρεί ότι η ενσωμάτωση της Commerzbank στη UniCredit θα είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Για τον λόγο αυτό ζητά:

καλύτερο σχέδιο για την αντιμετώπιση των κινδύνων της ενσωμάτωσης,

μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της Commerzbank,

αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου στη UniCredit.

Η αντίδραση της γερμανικής BaFin

Η γερμανική εποπτική αρχή BaFin εμφανίζεται πιο επιφυλακτική.

Σύμφωνα με το Reuters, εκπρόσωποί της άσκησαν έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η UniCredit κατά τη διάρκεια της προσπάθειας εξαγοράς, χαρακτηρίζοντάς τον «επιθετικό και εν μέρει αδιαφανή».

Η BaFin φέρεται επίσης να επισήμανε γνωστές αδυναμίες της UniCredit και να ζήτησε ενίσχυση του διοικητικού της συμβουλίου.

Πότε θα ληφθεί η τελική απόφαση;

Η BaFin έχει ήδη κρίνει ότι ο φάκελος της UniCredit είναι πλήρης και τον έχει διαβιβάσει στην ΕΚΤ.

Από εκεί και πέρα, η ΕΚΤ έχει κανονικά 60 εργάσιμες ημέρες για να εξετάσει την υπόθεση. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως και κατά 20 εργάσιμες ημέρες, εφόσον ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες.

Επομένως, η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη. Μετά την ολοκλήρωση της εποπτικής εξέτασης, η απόφαση του εποπτικού συμβουλίου πρέπει να επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Πόσο μεγάλο είναι ήδη το ποσοστό της UniCredit;

Η UniCredit έχει εξασφαλίσει περίπου 48% της Commerzbank, μέσω της αγοράς μετοχών και της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών, συνολικής αξίας περίπου 43 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η απόκτηση του πλήρους ελέγχου εξακολουθεί να συναντά ισχυρές αντιδράσεις από:

τη διοίκηση της Commerzbank,

τους εργαζομένους της,

τη γερμανική κυβέρνηση.

Η διοίκηση και το εποπτικό συμβούλιο της Commerzbank έχουν συστήσει στους μετόχους να απορρίψουν την πρόταση της UniCredit, θεωρώντας ότι δεν προσφέρει επαρκές τίμημα και ότι τα σχέδια για τις συνέργειες δεν είναι αρκετά συγκεκριμένα.

Μπορεί η UniCredit να αποφασίζει μόνη της για την Commerzbank;

Όχι.

Ακόμη και αν εγκριθεί η απόκτηση του ελέγχου, η UniCredit δεν θα μπορεί να αποφασίζει μόνη της για όλες τις μεγάλες στρατηγικές αλλαγές.

Για παράδειγμα, ένας πλήρης έλεγχος μέσω σύμβασης κυριαρχίας (Beherrschungsvertrag) απαιτεί πολύ υψηλότερη πλειοψηφία, ενώ για έναν υποχρεωτικό αποκλεισμό των υπόλοιπων μετόχων (squeeze-out) απαιτούνται ακόμη υψηλότερα ποσοστά.

Άρα, το περίπου 48% που διαθέτει σήμερα η UniCredit αποτελεί πολύ ισχυρή θέση, αλλά δεν της δίνει από μόνο του απόλυτη ελευθερία να προχωρήσει σε όλες τις πιθανές μορφές ενοποίησης της Commerzbank.

Με λίγα λόγια

Το σημαντικότερο είναι το εξής:

Η ΕΚΤ, σε αυτό το στάδιο, φαίνεται να μην βλέπει λόγο για να μπλοκάρει την εξαγορά. Αυτό όμως δεν αποτελεί ακόμη τελική έγκριση.

Η UniCredit βρίσκεται κοντά στον στόχο της, αλλά πρέπει ακόμη να ολοκληρωθεί η εποπτική διαδικασία. Η στάση της BaFin και οι απαιτήσεις της ΕΚΤ για αυστηρότερους ελέγχους δείχνουν ότι η υπόθεση δεν έχει τελειώσει.