Reuters: Οι τραπεζικοί γίγαντες της Ευρώπης προ των πυλών – Το deal UniCredit-Commerzbank ως μοντέλο

Η στροφή της Γερμανίας προς μια συμφωνία με τη UniCredit και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Αντρέα Ορσέλ για την εξαγορά της Commerzbank, έπειτα από χρόνια μεθοδικών κινήσεων του Ιταλού τραπεζίτη, θα μπορούσε να ωθήσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τράπεζες να δουν με πιο θετικό μάτι ένα νέο κύμα τραπεζικών συγχωνεύσεων.

Μέχρι σήμερα, η Γερμανία είχε αντιταχθεί στην εξαγορά της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζάς της από τη UniCredit, αντιμετωπίζοντας την κίνηση ως εχθρική. Ωστόσο, η πρόσκληση του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπαϊλ προς τον Ορσέλ για συνάντηση αποτέλεσε μέχρι στιγμής το σαφέστερο σημάδι ότι η γερμανική κυβέρνηση είναι πλέον διατεθειμένη τουλάχιστον να συζητήσει το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Reuters, η αντίσταση του Βερολίνου σε μια εξαγορά αποδυναμώθηκε αφού η UniCredit κατόρθωσε τον Ιούλιο να αυξήσει το ποσοστό της στην Commerzbank σε λίγο κάτω από το 50%. Το ποσοστό αυτό της δίνει τη δυνατότητα να επηρεάζει σημαντικές αποφάσεις των μετόχων, μεταξύ άλλων και τον διορισμό μελών του διοικητικού συμβουλίου.

«Η πιθανή συμφωνία μεταξύ UniCredit και Commerzbank δημιουργεί τις βάσεις για έναν πανευρωπαϊκό τραπεζικό πρωταθλητή. Ως εκ τούτου, είναι αναμφισβήτητο ότι θα ασκήσει πίεση και σε άλλες τράπεζες να αναζητήσουν μεγαλύτερη κλίμακα», δήλωσε ο Antonio Reale, συνεπικεφαλής του τομέα ευρωπαϊκών τραπεζών της Bank of America.

Οι υποστηρικτές της τραπεζικής ενοποίησης στην Ευρώπη υποστηρίζουν ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες θα είναι σε καλύτερη θέση να απορροφήσουν το αυξανόμενο κόστος τεχνολογίας και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Οι φορείς χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν εδώ και χρόνια καλέσει τις ευρωπαϊκές τράπεζες να προχωρήσουν σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους που θα μπορούν να ανταγωνιστούν τους αμερικανικούς κολοσσούς.

Μόνο η JPMorgan, η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα βάσει χρηματιστηριακής αξίας, αποτιμάται περίπου όσο οι πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες μαζί, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι BNP Paribas, HSBC και Santander.

Οι εθνικές κυβερνήσεις στην ΕΕ ήταν μέχρι σήμερα πολύ πιο διστακτικές στο να ενθαρρύνουν διασυνοριακές συμφωνίες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την εμφανή αλλαγή στάσης της Γερμανίας, σύμφωνα με τραπεζίτες και αναλυτές.

Το Reuters μίλησε με 11 τραπεζίτες, αναλυτές και οικονομολόγους. Αρκετοί εκτίμησαν ότι η προθυμία του Βερολίνου να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τη UniCredit, έπειτα από μήνες αντιπαράθεσης, θα μπορούσε να ενθαρρύνει και άλλες τράπεζες που αναζητούν μεγαλύτερο μέγεθος. Παράλληλα, η εξέλιξη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προηγούμενο για μελλοντικές συμφωνίες.

Η στάση της Γερμανίας ενδέχεται, για παράδειγμα, να ενισχύσει τη στήριξη για ευρύτερη τραπεζική ενοποίηση σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία και οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, εκτίμησε ένας επενδυτικός τραπεζίτης.

Η ευρωπαϊκή ώθηση για ενοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί σχέδια για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, η οποία αριθμεί 450 εκατομμύρια καταναλωτές, με στόχο να καταστεί ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η πολυαναμενόμενη τραπεζική ένωση.

Οι τραπεζικοί διευθύνοντες σύμβουλοι υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης είναι απαραίτητη προκειμένου οι διασυνοριακές συμφωνίες να αποκτήσουν πραγματικό νόημα. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της τραπεζικής ένωσης εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

«Κατά κάποιον τρόπο, οι τράπεζες περίμεναν την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης για να προχωρήσουν σε περισσότερη ενοποίηση. Φαίνεται όμως ότι συμβαίνει το αντίστροφο», δήλωσε ο Nicola de Caro, ανώτερος αντιπρόεδρος της Morningstar DBRS.

«Ίσως η εμπειρία από την αγορά να ενισχύσει τελικά την προσπάθεια για μεγαλύτερη τραπεζική ενοποίηση. Επομένως, τα δύο αυτά μέτωπα πιθανότατα θα κινηθούν παράλληλα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί προειδοποιούν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια και ότι η πιθανή συμφωνία Commerzbank-UniCredit διαθέτει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Η UniCredit έχει ήδη ισχυρή παρουσία στη Γερμανία μέσω της HypoVereinsbank, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιήσει τοπικές συνέργειες και ενδεχομένως να βελτιώσει τις επιδόσεις μιας τράπεζας που ιστορικά έχει μείνει πίσω από ορισμένους ανταγωνιστές της.

Ο Fernando de la Mora, παγκόσμιος συνεπικεφαλής του κλάδου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Alvarez & Marsal, δήλωσε ότι οι διασυνοριακές συμφωνίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μόνο όπου οι τράπεζες θα είναι σε θέση να αποδείξουν ότι δημιουργούν σαφή αξία και οφέλη από την επίτευξη μεγαλύτερης κλίμακας.

Καθώς η ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά παραμένει κατακερματισμένη, οι τράπεζες συχνά χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικές πλατφόρμες και συστήματα σε κάθε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι οι συγχωνεύσεις δεν οδηγούν κατ' ανάγκη σε μεγάλες συνέργειες, όπως επισημαίνουν αρκετοί τραπεζίτες και αναλυτές.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξακολουθούν να διστάζουν να relinquish —να απολέσουν— την επιρροή τους στα εθνικά τραπεζικά συστήματα, ιδίως από τη στιγμή που παραμένουν εκείνες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες σε περίπτωση κατάρρευσης μιας τράπεζας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αμφισβητήσει τη χρήση από την Ιταλία των λεγόμενων «χρυσών δικαιωμάτων» για τον έλεγχο στρατηγικών εταιρικών εξαγορών. Η UniCredit είχε κατηγορήσει την κυβερνητική παρέμβαση για την απόφασή της να εγκαταλείψει την προσφορά της για την Banco BPM.

Οι ευρωπαϊκές αρχές είχαν επίσης αμφισβητήσει τις προσπάθειες της Μαδρίτης να εμποδίσει την προσφορά ύψους 16 δισ. ευρώ της BBVA για τη Sabadell. Η συμφωνία τελικά απέτυχε.

Ο de la Mora εκτίμησε ότι το Βερολίνο φαίνεται πλέον να έχει πειστεί πως είναι δύσκολο να σταματήσει την κίνηση της UniCredit και ως εκ τούτου επιδιώκει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ώστε να μπορέσει να επηρεάσει την τελική έκβαση.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τα εθνικά τους συμφέροντα.

Μια συγχώνευση UniCredit και Commerzbank θα δημιουργούσε έναν τραπεζικό όμιλο με ενεργητικό άνω των 1,3 τρισ. ευρώ, μικρότερο πάντως από ομίλους όπως η BNP Paribas ή η HSBC.

Ο Reale της Bank of America εκτιμά ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο για άλλες τράπεζες που θα επιχειρήσουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Ωστόσο, ο κίνδυνος κυβερνητικών παρεμβάσεων στις τραπεζικές συμφωνίες παραμένει.

«Τα πρόσφατα παραδείγματα BBVA/Sabadell και UniCredit/BPM μας υπενθυμίζουν ότι ακόμη και στις εγχώριες συμφωνίες, τα περιφερειακά και εθνικά συμφέροντα μπορούν να αποτελέσουν περιοριστικό παράγοντα», δήλωσε.