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ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο
Ομόλογα
15:59 - 23 Ιουν 2026

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Το πρόγραμμα εκδόσεων του Ελληνικού Δημοσίου για το δεύτερο εξάμηνο του έτους παρουσίασε ο ΟΔΔΗΧ.  

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπονται τρεις επανεκδόσεις ομολόγων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά στις 15 Ιουλίου 2026, στις 16 Σεπτεμβρίου και στις 14 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο ΟΔΔΗΧ θα προχωρά στην τελική του απόφαση για κάθε δημοπρασία μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της, ανακοινώνοντας αν θα πραγματοποιηθεί η έκδοση, ποιο ISIN θα αφορά, καθώς και το ύψος των τίτλων που θα διατεθούν. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώνονται με βάση την πληροφόρηση από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

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