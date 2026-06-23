ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

Το πρόγραμμα εκδόσεων του Ελληνικού Δημοσίου για το δεύτερο εξάμηνο του έτους παρουσίασε ο ΟΔΔΗΧ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπονται τρεις επανεκδόσεις ομολόγων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά στις 15 Ιουλίου 2026, στις 16 Σεπτεμβρίου και στις 14 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο ΟΔΔΗΧ θα προχωρά στην τελική του απόφαση για κάθε δημοπρασία μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της, ανακοινώνοντας αν θα πραγματοποιηθεί η έκδοση, ποιο ISIN θα αφορά, καθώς και το ύψος των τίτλων που θα διατεθούν. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώνονται με βάση την πληροφόρηση από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.