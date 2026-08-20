Αμερικανικά ομόλογα: Στο 5,26% το 30ετές παρά τις κινήσεις Μπέσεντ

Τα κέρδη που είχαν καταγράψει τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα μετά την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ για την ενίσχυση των επαναγορών μακροπρόθεσμου χρέους εξανεμίστηκαν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο τα νέα μέτρα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που διατηρούν υψηλό το κόστος δανεισμού.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού Treasury ενισχύθηκε κατά 7 μονάδες βάσης, στο 5,26%, επιστρέφοντας ουσιαστικά στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών την προηγούμενη ημέρα.

Την ίδια ώρα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έφτασε έως το 4,71%, παραμένοντας λίγο κάτω από το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τις αρχές του 2025.

Διπλασιάζονται οι επαναγορές ομολόγων

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να τουλάχιστον διπλασιάσει το μέγεθος των επαναγορών κρατικών ομολόγων, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και επίκεντρο τίτλους διάρκειας από 10 έως 30 έτη.

Η αρχική αντίδραση των αγορών ήταν θετική, καθώς η παρέμβαση ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια της Ουάσινγκτον να περιορίσει τις πιέσεις στο μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού. Ωστόσο, η εικόνα αντιστράφηκε γρήγορα, γεγονός που καταδεικνύει τον σκεπτικισμό των επενδυτών.

Όπως σχολίασε ο Χάουαρντ Ντου, στρατηγικός αναλυτής της TD Securities στη Νέα Υόρκη, η αγορά δεν φαίνεται να υιοθετεί πλήρως την άποψη ότι ο Μπέσεντ μπορεί να διατηρήσει αξιόπιστα υπό έλεγχο τις αποδόσεις στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης.

Παραμένουν οι δημοσιονομικές πιέσεις

Η παρέμβαση του υπουργού Οικονομικών αναδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία της αμερικανικής κυβέρνησης για το υψηλό κόστος χρηματοδότησης του Δημοσίου. Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μια σειρά από παράγοντες που ασκούν ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ, οι αυξημένες ανάγκες έκδοσης κρατικού χρέους, αλλά και ο κίνδυνος νέων πληθωριστικών πιέσεων, ιδιαίτερα σε περίπτωση διατήρησης των υψηλών τιμών του πετρελαίου.

Παράλληλα, η αυξανόμενη ανάγκη χρηματοδότησης από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επιχειρήσεις προχωρούν σε μεγάλες επενδύσεις, ενδέχεται να προσθέσει περαιτέρω πίεση στις αγορές ομολόγων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η θετική αντίδραση που προκάλεσε αρχικά η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών θεωρείται ότι είχε περιορισμένα περιθώρια να διατηρηθεί.

Ανοδικά οι αποδόσεις και στην Ευρώπη

Η άνοδος των αποδόσεων δεν περιορίστηκε στην αμερικανική αγορά. Την Πέμπτη, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στη Βρετανία και στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν επίσης ανοδικά, παραμένοντας κοντά στα υψηλά πολλών ετών που είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες.

Η εξέλιξη αντανακλά τις ευρύτερες ανησυχίες των επενδυτών για τη δημοσιονομική κατάσταση των μεγαλύτερων ανεπτυγμένων οικονομιών, αλλά και για την πορεία του πληθωρισμού και των επιτοκίων.

«Δύσκολο να βρεθεί αγοραστής» για το μακροπρόθεσμο χρέος

Σύμφωνα με τον Άντριου Κανομπί, διευθυντή σταθερού εισοδήματος στη Franklin Templeton, μια σειρά από παράγοντες συνηγορούν υπέρ υψηλότερων αποδόσεων και πιο απότομων καμπυλών αποδόσεων.

Όπως εξήγησε, οι μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπες ταυτόχρονα με δημοσιονομικές πιέσεις και επίμονο πληθωρισμό, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που δεν ευνοεί την αποκλιμάκωση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων.

«Δεν βλέπω το μακροπρόθεσμο άκρο να προσελκύει ιδιαίτερα αγοραστικό ενδιαφέρον όσο αυτές οι δυνάμεις παραμένουν σε ισχύ», ανέφερε.

Η επιστροφή της απόδοσης του 30ετούς Treasury στο 5,26%, μετά την αρχική αποκλιμάκωση που προκάλεσε η ανακοίνωση του Μπέσεντ, αναδεικνύει τα όρια της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Οι επαναγορές μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ρευστότητας και στη λειτουργία της αγοράς, όμως δύσκολα μπορούν από μόνες τους να ανατρέψουν τις ευρύτερες δημοσιονομικές και πληθωριστικές πιέσεις που κρατούν το κόστος χρηματοδότησης του αμερικανικού Δημοσίου σε υψηλά επίπεδα.

Για τους επενδυτές, επομένως, το κρίσιμο ζήτημα παραμένει όχι μόνο η διαχείριση της ρευστότητας στην αγορά Treasuries, αλλά κυρίως η εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών, του πληθωρισμού και των αναγκών δανεισμού των ΗΠΑ.