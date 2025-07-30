Απανθρακωμένο πτώμα εντοπίστηκε σε φορτηγό που έπεσε σε γκρεμό στο Άγιο Όρος
Ειδήσεις
22:56 - 30 Ιουλ 2025

Απανθρακωμένο πτώμα εντοπίστηκε σε φορτηγό που έπεσε σε γκρεμό στο Άγιο Όρος

Reporter.gr Newsroom
Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε μέσα σε φορτηγό, το οποίο κατέπεσε σε γκρεμό και τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας πυρκαγιά σε δασική έκταση εντός των διοικητικών ορίων της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου στο Άγιο Όρος Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, το όχημα μετέφερε πέτρες και άλλα δομικά υλικά για εργασίες στη Μονή Φιλοθέου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το φορτηγό να εκτραπεί και να πέσει σε απόκρημνη περιοχή, όπου τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από το δυστύχημα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα για την πλήρη κατάσβεση.

