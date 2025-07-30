Απανθρακωμένο πτώμα εντοπίστηκε σε φορτηγό που έπεσε σε γκρεμό στο Άγιο Όρος

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, το όχημα μετέφερε πέτρες και άλλα δομικά υλικά για εργασίες στη Μονή Φιλοθέου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το φορτηγό να εκτραπεί και να πέσει σε απόκρημνη περιοχή, όπου τυλίχθηκε στις φλόγες.
Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από το δυστύχημα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα για την πλήρη κατάσβεση.
Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε εντός του φορτηγού οχήματος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Άγιο Όρος.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2025