Πάουελ: Δεν έχουμε λάβει απόφαση για μείωση επιτοκίων το Σεπτέμβριο - Οι δασμοί αρχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές
22:27 - 30 Ιουλ 2025

Πάουελ: Δεν έχουμε λάβει απόφαση για μείωση επιτοκίων το Σεπτέμβριο - Οι δασμοί αρχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίασή της το Σεπτέμβριο, διαψεύδοντας τις αυξανόμενες φήμες ότι ενδέχεται να υπάρξει σύντομα μείωση των επιτοκίων.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση για το Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Πάουελ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. «Δεν το κάνουμε αυτό εκ των προτέρων. Θα λάβουμε υπόψη αυτές τις πληροφορίες και όλες τις άλλες πληροφορίες που θα λάβουμε κατά τη λήψη της απόφασής μας».

Ακόμα, προειδοποίησε ότι υπάρχει «κίνδυνος πτώσης της αγοράς εργασίας» τους επόμενους μήνες, μια αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη εστίαση που αφορούσε αποκλειστικά στον πληθωρισμό. Δήλωσε, επίσης, ότι αυτός ο κίνδυνος θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Fed στο μέλλον: «Θα λάβουμε ένα σημαντικό όγκο δεδομένων που θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε την ισορροπία των κινδύνων στο πλαίσιο του κατάλληλου επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων».

Αναφέρθηκε, επίσης, στον αντίκτυπο της αύξησης των δασμών στις τιμές, λέγοντας ότι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στο κόστος των αγαθών: «Οι υψηλότεροι δασμοί έχουν αρχίσει να φαίνονται πιο καθαρά στις τιμές ορισμένων αγαθών». Πρόσθεσε, όμως, ότι η συνολική τους επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό δεν είναι ακόμη σαφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίδραση μπορεί να είναι προσωρινή, αλλά είναι πιθανό ο πληθωρισμός που προκαλεί να είναι «πιο επίμονος».

Εξετάζοντας την ευρύτερη οικονομία, ο Πάουελ είπε ότι υπήρξε επιβράδυνση της ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους: «Η επιβράδυνση της ανάπτυξης αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών», ανέφερε. Ωστόσο, επισήμανε τις διακυμάνσεις στις καθαρές εξαγωγές ως λόγο για να μην αντιδράσουμε υπερβολικά στα πρόσφατα στοιχεία: «Η εστίαση στο πρώτο εξάμηνο του έτους βοηθά στην εξομάλυνση της μεταβλητότητας των τριμηνιαίων στοιχείων που σχετίζονται με τις ασυνήθιστες διακυμάνσεις στις καθαρές εξαγωγές».

Παρά τις ανησυχίες αυτές, ο Πάουελ δήλωσε ότι η Fed βρίσκεται σε καλή θέση για να ανταποκριθεί γρήγορα σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών. «Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα στάση της νομισματικής πολιτικής μας αφήνει σε καλή θέση για να ανταποκριθούμε εγκαίρως σε πιθανές οικονομικές εξελίξεις».

