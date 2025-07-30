Nail Leader Awards – Η θεαματική «πρεμιέρα» στο Σεράφειο Μέγαρο
22:43 - 30 Ιουλ 2025

Reporter.gr Newsroom
Σημείο αναφοράς αποτέλεσαν τα NAIL LEADERS AWARDS που διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία, για πρώτη φορά φέτος. Μία εκδήλωση αφιερωμένη στους NAIL ARTISTS και στις εταιρίες με τα προϊόντα τους, σε μια κατάμεστη αίθουσα με δεκάδες celebrities, influencers, και πλήθος κόσμου στο Σεράφειο Μέγαρο.

Τα NAIL LEADERS AWARDS – ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, διοργανώθηκαν από την Fashion full Advertising και στόχο έχουν να αναδείξουν και να τιμήσουν τους Nail artists, Nail brands και λάτρεις των Nail που είναι παθιασμένοι με αυτό που κάνουν.

«Στόχος είναι να ενωθούν οι Nail artists, τα Nail brands και φίλοι από όλη την Ελλάδα κι όχι μόνο. Να γιορτάσουμε την καλύτερη βιομηχανία ομορφιάς στον πλανήτη, αναγνωρίζοντας τη σκληρή δουλειά και τα εκπληκτικά ταλέντα των καλύτερων του κλάδου μας μέσω της ετήσιας τελετής βράβευσης», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας.

_Κουτουλιας_Πηγη_Δεβετζη_Γιαννης_Βασιλειαδης_Μαριαννα_Παινεση_ea797.jpg

Τα NAIL LEADERS AWARDS είναι μία ιδέα που εμπνεύστηκε, ο Γιώργος Κουτούλιας, διοργανωτής των MODELS & INFLUENCERS AWARDS και ιδρυτής του «FUTURE MODELS» Agency, με εικοσάχρονη επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.

Συνδιοργανωτές και συνοδοιπόροι στη μεγάλη αυτή διοργάνωση είναι η Director του περιοδικού ESTETICA, Φρύνη Λάτου και η Pr. FASHION Consulting, Τζένη Οικονόμου.

Η διοργανώτρια εταιρεία τονίζει ακόμη πως όλα τα μέλη της Οργανωτικής Κριτικής Επιτροπής έχουν πολυετή εμπειρία στο χώρο και αποτελούν εγγύηση για το αποτέλεσμα και την διοργάνωση.

Οι κατηγορίες των ΝΙΚΗΤΩΝ & ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

LALOO – 5 Βραβεία

BEST GEL POLISH Quality Gel Polish

BEST BASE COAT Graphen Base

BEST TOP COAT Lampsi Non Wipe Top Coat

BEST NEW PRODUCT BIAB – Builder in a bottle

BEST POLYGEL/ACRYGEL Acrygel V 2.0

NAILS ARTISTS LALOO

Κωνσταντίνα Τσίχλα NAIL ART

Άννα MATEESCU DUAL FORMS

Ελισάβετ Μαρινάκη ACRYGEL

Έλενα Ψαρομμάτη PEDICURE

SEMILAC – 2 Βραβεία

Golden Award – Semilac Smart Builder

Bronze Award – Semilac Skin Tone Cover Base 2-in-1

Golden Award – Nail artist, Τόνια Αγραφιώτη

SEMILAC_ELLI_GK_39f49.JPG

SΕRGIO NAILS – 2 Βραβεία

PRIMA PINK BULTER GEL

ACRYL POWDER

NAILS ARTIST SERGIO NAILS, Αμαλία Αγγελίδου

BEST NAIL FRANCHISE η LOVE NAILS & MORE

GRAND MASTER EDUCATION – Βιβή Κατωμέρη

NAIL ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ – Τέτα Καμπουρέλη

NAILS COLLEGE – Μαρίνα Κορότκοβα

Best art nail Beauty Salon – Κατερίνα Μούτσιου

NAIL PRIVATE EDUCATION SEMINARS – Αμαλία Αγγελίδου

GOLD NAIL SALON EIGHT NAILS – Φιλιώ Καρνάρου

GNS NAILS & HAIR SPA

ΚΡΙΣΙΛΙΑ ΕΡΑΣΜΙΑ gns Γαλατσίου Δούκα Σταυριάνα gns ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ gns ΓΛΥΦΑΔΑΣ – Μανουσάκη Δέσποινα gns Ν.ΙΩΝΙΑΣ

BEST NAIL TREATMENT – ELE NAILS – Ελένη Πρίτση

LOCAL BEST SALON JOLIE by Mina Chiotaki

JOLIE_MINA_GK_SRA_ANTZY_MARIIANA_102e3.JPG

BEST EDUCATION in NAIL CARE Xristina Akritidou

ALL TIME CLASSIC NAIL SALON – Dimitra Lourantou nails

ALIKSI NAIL BAR SALON – Aliki Kekeri

BEST TECHICIAN NAIL OF THE YEAR – Marios Fiorello

OH MY BEAUTY ACADEMY & SALON – Νατάσα Χριστοδούλου

Τιμητικές Βραβεύσεις: Στέργιος Κουρούπης – Τέτα Καμπουρέλη

Εντυπωσιακά Fashion shows από SKIN IT – FRINI GIANNOULI, διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια των Βραβεύσεων.

Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Μαριάννα Παινέση (GNTModel), η Σάρα Εσκενάζυ, η Αντζυ Αδριτσοπούλου, η Τζένη Οικονόμου, η Πηγή Δεβετζή, η Τέτα Καμπουρέλη, η Φρύνη Λατου, κ.ά..

Τελευταία τροποποίηση στις 30/07/2025 - 23:56
